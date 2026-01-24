逐漸回暖北東仍有雨這時才放晴 下周二變天鋒面+冷氣團再轉濕冷

今天至下周一白天溫度逐漸回升，不過夜晚清晨相對溫度比較涼冷一些。中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，下周二冷空氣南下，至於冷空氣強度會是接近大陸冷氣團等級，再加上華南雲雨區東移，天氣會逐漸轉成濕冷的天氣型態，特別是北部、東北部，甚至中部地區也比較冷一點。

林定宜表示，華南到台灣上空的中層雲系，今天普遍來講雲量偏多，北部、東半部雲層厚一點，今天主要吹偏東風，所以迎風面的雲多且厚。目前基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區的回波比較強，花東一帶外海也有回波在活動，所以今天桃園以北、東半部地區降雨的機率比較高一些；中南部山區因為中層雲系的關係，可能會有零星降雨機率。

今天主要的風慢慢從東北風轉成偏東風，所以迎風面地區天氣比較不穩定一些。林定宜表示，明天風向逐漸轉成偏東南風的風向，到了下周一由於台灣北部海面附近有低壓鋒面生成，不過這個低壓鋒面沒有到達台灣，所以台灣附近天氣反而稍微穩定一些，迎風面地區還是有些零星短暫雨。

下周二鋒面通過，加上東北季風增強，天氣不穩定。林定宜表示，下周三也是受到東北季風影響，北部、東半部地區、中部地區、南部山區降雨機率比較高一些。下周四又逐漸轉成偏東風的風向，下周五轉成東南風向。

今天清晨低溫分布，林定宜表示，10度以下區域大概都在離島，今天最低溫是金門金沙9.4度，其次是馬祖10.0度。本島最低是新竹關西12.1度，整體來講溫度比前兩天回升一些。由於雲量比較多，所以今天沒有明顯的輻射冷卻效應出現。

今天的天氣預測，林定宜表示，迎風面的桃園以北、東半部地區下雨的機率比較高一些，中南部山區偶爾有零星短暫雨；雨勢比較大的地方在基隆北海岸、大台北山區、東北部地區，可能有局部大雨發生機率。溫度方面，今天白天比昨天略為回升一些，西半部地區24至26度之間，東半部20至21度高溫。

降雨趨勢，林定宜說，明天風向轉成偏東南風，所以降雨比較明顯的地方在東半部地區和恆春半島，可能會有局部較大雨勢。至於大台北地區、中南部山區，可能也會有零星短暫雨的機會。因為明天有中層雲系通過，所以其他地區雲量也會稍微多一點。

林定宜表示，下周一水氣相對來講並沒那麼多，東半部地區由於風向轉成南南東風的關係，偶爾有零星短暫雨出現，但是西半部地區大致上多雲到晴的天氣。

「下周二、下周三是未來轉變比較大的時間」，他說，由於鋒面加上可能會有一波大陸冷氣團或東北季風增強的影響，以及華南附近有雲雨帶、雲系東移的關係，所以台灣上空水氣比較多，中部以北、東半部地區可能會有局部短暫雨出現，甚至南部山區也有零星短暫雨機會。

林定宜表示，下周四水氣稍微減少一些，不過迎風面地區東北風影響之下，還是可能有局部短暫雨。下周五水氣相對比較減少，不過這時轉東南風，所以宜花東一帶有零星短暫雨的可能。

溫度趨勢，林定宜表示，下周一之前，白天的溫度逐日回升，北台灣溫度稍微比較低一些，今天高溫只有20度左右，明天可能上升到21、22度，下周一因為轉成南南東風的關係，溫度可能上升到24度左右。不過，下周二開始到下周三，北方冷空氣再度南下，再加上可能降雨，所以溫度會再度下降，特別是北部、東北部溫度下降幅度比較多一些，低溫下探14、15度左右。下周四、下周五由於冷空氣強度逐漸減弱，所以溫度又會稍微回升起來。