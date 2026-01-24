聽新聞
霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀
台北市信義區上午持續有雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）的攀爬台北101活動，受限天氣因素，延至明天上午9時再舉行。不過，中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，明天大台北地區可能還是會有零星短暫雨出現。
霍諾德原本今天上午9時挑戰徒手挑戰攀爬台北101，不少民眾一早就到場等候，不過，因信義區下雨的關係，Netflix一早宣布活動取消，「安全始終是我們的首要考量」，延至明天。
原本天氣預報今天北台灣天氣好轉，為何大台北仍雨綿綿？林定宜表示，今天主要是中層雲系帶來水氣，而中層雲系散得比較慢一些，影響到各地的雲量；再加上雲系會帶來水氣，所以會有直接影響，所以北台灣地區比較陰霾，而且細雨紛飛、陰雨綿綿的天氣。
林定宜表示，明天的風向，從今天的東風轉為東南風，風速來講比今天稍微弱一點，水氣會比今天略少一些；但是明天中層雲系可能還在台灣上空，沒有完全散去，因此明天大台北地區可能還是會有零星短暫雨出現。
