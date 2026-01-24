快訊

全球機場劃位系統今晨當機 高雄長榮、華航、國泰多班飛機延遲

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄國際機場今晨因全球劃位系統出狀況，長榮及華航，國泰等多個航班延誤。資料照
高雄國際機場今晨因全球劃位系統出狀況，長榮及華航，國泰等多個航班延誤。資料照

桃園機場今晨疑因劃位系統異常，導致大量出國遊客報到遇到延遲狀況，高雄國際機場包括長榮、華航及國泰航空受連動影響，也分別有班機延誤。

全國中小學生今起放寒假，機場一早湧現出國人潮，但不少民眾在社群平台Threads上抱怨，指出今天清晨5點多桃園機場疑似因部分航空公司的櫃檯連線出問題，第二航廈人潮炸裂。桃園機場經查證，主要是航空公司全球劃位系統異常所致；非非單一機場或單一航空公司受影響。

高雄國際機場亦證實，長榮航空今晨4時50發現系統當機，無法劃位，改人工劃位及網路報到，至5點30 分左右系統才恢復正常。因櫃檯行李太多，致早上3班班機延遲30分鐘。

華航也使用阿瑪迪斯系統，因電腦當機影響，是往仁川、上海以及廈門的班機延誤。國泰航空只有第一班航班延誤3分鐘，系統修復後，6時以後的班機即無延誤。

