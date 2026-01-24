獲勇源基金會支持 和信醫院提供全額獎學金 每年派3醫師赴海外深造

近年年輕醫師爆發「直美潮」，人才流向醫美或其他科別診所，願意留在急症、難症的年輕醫學生愈來愈少。即使環境艱困，和信醫院仍致力培育癌症醫療人才，提升癌症醫療品質，近期獲湧源基金會支持，啟動「勇源全球腫瘤學獎學金」計畫，提供3000萬元獎學金，昨天在和信醫院舉行頒獎儀式，揭曉首屆獎學金得主。

和信醫院董事長黃達夫、勇源基金會董事長陳致遠共同主持獎學金捐贈儀式，首屆獎學金得主包括和信醫院腫瘤科資深主治醫師陳鵬宇、肝胰膽外科專科醫師李柏穎、生物統計師林依宣。

陳致遠說，「勇源全球腫瘤學獎學金」計畫從2026年起至2030年止，預計每年資助2至3名和信醫院醫療人才，赴世界頂尖癌症中心深度學習，為期1年時間。

陳志源表示，基金會致力於教育與公益事業，盼藉本次合作，為台灣癌症醫療注入新動力，造福癌症病人，並提升全民健康福祉，醫療人員赴海外學習，可獲得與國際接軌的臨床技能及最新知識，進一步提升台灣癌症治療品質及效能，獎學金將全面支持獲選者學習所需經費，包括每月津貼、住房津貼、來回機票等，讓其無後顧之憂，專注於實務醫療進修。

黃達夫說，「勇源全球腫瘤學獎學金」計畫啟動，象徵台灣醫療界向國際邁進重要一部，和信醫院將不遺餘力，扶持優秀人才，推動台灣癌症治療進步，雙方合作另一重點，每年將邀請國外知名癌症中心專家到訪和信醫院，藉由講座、實務交流，分享最新醫療知識，盼透過腫瘤學專家智慧，與和信團隊專業，加速台灣癌症醫療進步，讓國內治療能力與國際標準接軌，造福病人。