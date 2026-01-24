冷氣團催花 梅嶺土地公「梅王」、神密氣場祕境梅花壓軸綻放

台南市楠西區梅嶺梅花季雖近尾聲，但近日冷氣團報到，反而催出「壓軸花況」。福來百年老梅園的「園區梅王」，以及位於神祕氣場上方的私人祕境梅園，近期陸續綻。市府交通局今明兩天提供免費接駁車服務，且公告即日起至大年初六實施交通管制，禁止大型車輛進入梅嶺，民眾請多利用大眾運輸。

福來百年老梅園園主陳居峰表示，位於土地公旁的「園區梅王」每年都是梅嶺梅花季的焦點，今年受氣候影響花期明顯延後，目前花況約開五成，預估可一路延續至2月初，是想一睹梅王風采的最佳時機。他也說，梅嶺多數區域梅花已逐漸凋謝，但福來老梅園土地公周邊目前仍有約七成花況，「可能是土地公保佑，讓花期拉長，不至於讓遊客白跑一趟。」

除老梅園外，位於梅嶺神祕氣場露營區上方約200公尺處的私人梅園，也正值盛開期，雪白梅花點綴山坡，景色清幽，屬於少有人知的賞花祕境。楠西商圈發展協會理事長林明賢表示，期待未來能由公部門協助整合環境認養與動線規畫，讓這處梅園成為新的賞花景點。

因應賞梅人潮，市府交通局於1月24日至25日（周六、周日）提供梅嶺賞梅季免費接駁服務，行駛區間為「芒果農創玫瑰綠柏園」至「梅嶺二層坪」，上午9時至下午4時營運，約20至30分一班，並依人潮機動加密班次。交通局也提醒，芒果農創玫瑰綠柏園停車場位於楠西區水庫路9號、台3線旁，適合轉乘接駁。