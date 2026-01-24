快訊

廟口夜市交安宣導最終場在台中 陳世凱攜手沈文程、王彩樺巡禮夜市

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
陳世凱（中）表示，70歲以上長者經免費健檢與交安課程，可直接換照，非常方便。記者黃仲裕／攝影
陳世凱（中）表示，70歲以上長者經免費健檢與交安課程，可直接換照，非常方便。記者黃仲裕／攝影

交通部昨晚在台中大慶夜市舉辦「交通安全作伙行，部長陪你踅夜市開講」，交通部長陳世凱與藝人沈文程、王彩樺一起逛夜市、宣導交通安全。陳世凱表示，這次特別宣導高齡換照，70歲以上長者經免費健檢與交安課程，可直接換照，非常方便。

陳世凱與沈文程、王彩樺昨天晚上現身大慶夜市，跟著電音三太子一起巡禮夜市，宣導交通安全與高齡換照。陳世凱表示，交通安全與每個人的生活息息相關，這系列活動深入廟口與夜市，都是民眾每天出入的場所，提高宣導能見度。交通部指出，昨晚活動是系列活動的最終場。

陳世凱說，這次也希望宣導高齡換照，全台70歲以上長者今年5月會收到各地區監理站通知，請長輩們趕快換照；換照流程也相當方便，監理站有專業的醫師為長輩健康檢查，健康無虞後，現場提供免費交通安全課程，上完課就可以直接換照。

陳世凱指出，台灣步入超高齡社會，車輛對長輩而言不僅是交通工具，也是參與社會、生活自主的重要依靠；交通部除了鼓勵高齡換照，也推出駕照分級管理制度，70歲換照後可用到75歲，75歲起每3年換照，若有違規肇事則需自費到駕訓班實地訓練才可換照。

沈文程說，上次考駕照是50年前，這次經陳世凱邀請代言，一方面與有榮焉，一方面又有點掙扎，「這下全台灣都知道我70歲了」，但後來逐漸樂此不疲，在高雄拍攝的短片還有300萬點閱率，足見活動成功，讓他70歲還能逢春。王彩樺也呼籲，不闖紅燈、停讓行人，拒絕酒駕和疲勞駕駛。

交通部昨晚在台中大慶夜市舉辦「交通安全作伙行，部長陪你踅夜市開講」。記者陳敬丰／攝影
交通部昨晚在台中大慶夜市舉辦「交通安全作伙行，部長陪你踅夜市開講」。記者陳敬丰／攝影
交通部長陳世凱（前右一）與藝人沈文程（前右二）、王彩樺（前右三）一起逛夜市、宣導交通安全。記者黃仲裕／攝影
交通部長陳世凱（前右一）與藝人沈文程（前右二）、王彩樺（前右三）一起逛夜市、宣導交通安全。記者黃仲裕／攝影

陳世凱 夜市 交通部長 王彩樺

