在標準答案之外尋找內心的自我 宗博兒童館「靈性回歸」特展開幕

位於新北市永和區世界宗教博物館即日起在兒童館展出「不只一百種：保種計畫III~靈性回歸」，以靈性生態試圖打破「標準答案」的框架，將自然界中的光、雲、風與大地，轉化為可觸碰、可感受的內在心靈風景，打造一場結合自然、感官與創作的探索旅程，展出時間11月29日，讓孩子們重新與最真實的自我相遇。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師說，這次展覽延續博物館推動生命教育的核心使命，面對當前生態危機，關鍵在於回到內在覺察，重建與萬物相依共存的生命觀，期盼透過展覽連結自然的力量，讓民眾心靈得以釋放，在自由、奔放與流動之中，找回與生命對話的可能。

策展團隊巧妙運用跨齡設計策略，藉由互動機制，將「靈性」這個抽象概念，轉化為兒童能透過身體遊戲理解的「感覺」，及青少年能藉由象徵的提問進行「思考」。不要求理解、不給標準答案，觀眾在明亮寬敞的展場空間，依自己的節奏，與自然元素親密對談。

展覽分為4大感官主題展區，以「光彩森林」為起點，利用手持色板與透色片，在灰白的森林結構中「製造可見性」，體悟到觀看世界的方式取決於內心的光。進入「心之雲」，是允許暫停與放空的留白空間，讓緊繃的心靈在巨大蓬鬆的雲朵裝置中獲得沉澱。

在「自由的風」展區，象徵思緒的自由流動，並能在互動區留下屬於自己的記憶風聲，另外在「大地創造所」，透過泥土與自然素材的捏塑，回到最原初的觸感，用雙手堆疊地景，在創作中體悟生命中柔軟與堅強並存的韌性。另有自由創作區，可透過手作將靈性的種子帶回生活。