霍諾德攀台北101延至明天 信義區大雨原因曝…專家分析最佳時間點

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原本今天挑戰徒手攀爬台北101，因信義區持續降雨，宣布延期至明天。為何原本預報今天的天氣好轉，卻依舊溼答答？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，出現一個小小的短波槽，槽前東部海面的水氣很多，配合底層轉為偏東到東南風，因此在迎風面地區就有出現較明顯的降雨。

他說，從雷達上看，在東部海面是一大片降雨回波，並且有隨風向進入大台北、東北部、東部陸地。昨晚開始其實就陸續有降雨了，北海岸、東北角、宜蘭一帶還有比較大的雨勢發生，這樣的型態延續到現在。

吳聖宇說，根據現在的預報，明天短波槽線會消失，回歸到原本預期的中層高壓脊，水氣也呈現減少的趨勢，大台北、東半部的降雨會逐漸變少，天氣將是由壞變好的過程。

不過，他表示，台北信義區降雨要完全沒雨，可能要等到明天近中午左右，明天下午到晚間會更好一點，逐漸轉變為多雲的天氣，攀登101大樓的活動能否順利進行仍要看屆時主辦單位的最後決定。

西半部桃園及以南就比較幸運，吳聖宇表示，周末兩天仍然如預期天氣較為穩定，大致維持多雲或有陽光的天氣，溫度也是呈現回升的趨勢，可以好好把握。

吳聖宇說，這個冬季受到這種突然出現的短波槽影響的機會有點高，也導致預報常常出狀況，北邊系統不夠強、南邊暖濕空氣較活躍都是可能的原因，天氣型態其實有點春季的感覺，接下來可能還是這種有些變化多端的情況，預報人員頭痛的時期。

