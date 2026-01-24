比想像更嚴峻！新竹縣「生不如死」 去年出生數首次跌破3千

新竹縣長期以來被外界認為是少子化趨勢相對緩和的區域，但最新統計數據顯示，3年前起，新竹縣實際上已臨「生不如死」的危機，2022年起竹縣出生4038人、死亡4582人，去年出生更跌至2855人，出生率下滑，比外界想像更加嚴峻。

根據竹縣人口統計，出生人數於2023年3974人、2024年3712人、2025年為2855人，而死亡人數則依序為4504人、4440人、4321人等，顯示竹縣出生人數快速下滑，自然增加率在2022年起首度轉為負值。

新竹真正的支撐力來自於社會增加率，導致整體人口仍持續成長，近10年來，新竹縣社會增加率多介於6至15‰之間，112年更達15.92‰高峰，人口移入以科技產業帶動的青壯年家庭為主，使幼兒與學齡人口在短期內仍顯充沛。新竹縣去年11月總人口已突破59萬7100人，縣民平均年齡僅41.38歲，為全國最年輕縣市。

縣府民政處長陳建淳認為，這是人口移入帶來的紅利，但新竹正面臨少子化、生育率下滑的危機。陳建淳分析，少子化是全球性複雜現象，並非單一因素造成，而是經濟壓力、社會觀念轉變及生活環境等多重因素綜合結果，從經濟面看，高房價、沉重育兒成本與低薪職涯不穩定，使年輕人推遲結婚與生育計畫；教育與撫養費用增加，也讓他們擔心無法提供孩子充足生活條件。

陳建淳說，社會與文化因素方面，現代人婚育價值觀改變，晚婚、不婚與追求自我實現的趨勢明顯，年輕人更重視生活品質、自由與職涯發展，而非將生育視為必然義務。

陳建淳指出，竹縣對於育兒政策上更積極重視的是托育政策，讓年輕人敢生養和兼顧工作及生活品質，除了津貼外，托兒機構的品質提升及增加公立機構及非營利幼兒園，減輕育兒的壓力負擔。

縣府表示，新竹縣今年編列24.6億投入幼兒就學補助與公共化教保資源，依區域需求增設國小附設幼兒園，並規畫2歲專班及非營利幼兒園，強化家庭支持，為幼兒奠定良好教育起點。