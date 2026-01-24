快訊

新竹以北+東部今仍溼答答…明天轉晴回暖 下周二又變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天偏東風環境、水氣變多，新竹以北及東部地區多雲到陰局部短暫陣雨天氣，天氣稍微變得不穩定一些，西部地區大致為多雲。本報資料照片
今天北台灣依舊溼答答，中央氣象署針對基隆北海岸及宜蘭地區發布大雨特報。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今明兩天偏東風環境、水氣變多，新竹以北及東部地區多雲到陰局部短暫陣雨天氣，天氣稍微變得不穩定一些，西部地區大致為多雲。明天降雨情形有所趨緩，不過在基隆北海岸、東部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，黃國致表示，今天苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫18至24度，中部及台東高溫21至25度，南部地區高溫可來到24至26度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫14至17度，南部及花東低溫17至18度。明天苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至24度，中部及台東高溫21至25度，南部地區高溫23至25度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫15至17度，南部及花東低溫16至18度。周末日夜溫差較大，夜晚清晨時分留意局部能見度不良情形。

下周一偏東風環境，黃國致表示，預計有鋒面系統逐漸通過台灣北部海域，對本島無直接影響。白天期間各地天氣大致穩定，晚間至隔日清晨隨底層東北季風逐漸南下，深夜後迎風面北部及東北部地區降雨機會逐漸提高。白天各地仍溫暖，夜晚清晨各地低溫與周末差不多，日夜溫差仍大，能見度較差。

黃國致表示，下周二至下周三受東北季風或大陸冷氣團加上華南雲系東移影響，迎風面新竹以北及東部地區轉濕涼天氣，中南部維持多雲到晴。北台灣溫度下降明顯，中、南部受影響較小。下周四、下周五東北季風或大陸冷氣團減弱轉偏東風環境，水氣減少，僅迎風面東部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫逐漸回升，不過西部地區受輻射冷卻影響日夜溫差仍較明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

