登國際失智症最高殿堂 名醫許景琦帶國旗分享「抗發炎飲食」關鍵研究
失智症研究領域指標性盛會「國際阿爾滋海默氏症全球會議」，今年4月12日至16日將在法國里昂登場，台灣不僅以會員國身分參展，由台灣失智症協會代表設立展位，精神科名醫許景琦更獲得主辦單位正式邀請，將在4月16日上午11時擔任專題講師，發表「抗發炎飲食」攝取與阿茲海默症死亡率有直接關聯，且日常10%以上就能產生顯著的保護效益的重大研究成果。
許景琦說，此行他將攜帶國旗前往，讓全球醫療界知道，台灣正積極在阿爾滋海默症與失智症領域走向世界，深化國際交流與合作。
隨著台灣邁入超高齡社會，預防失智症及降低死亡風險成為公共衛生重中之重。許景琦將在國際阿爾滋海默氏症全球會議中發表「抗發炎飲食遵從度與阿茲海默症（AD）特異性及全因死亡率」的大型研究，該研究分析美國國家健康與營養調查（NHANES）1萬8795名成人的數據。
許景琦說明，研究發現，「抗發炎飲食」攝取與阿茲海默症死亡率有直接關聯，若飲食中完全缺乏者，死亡風險是攝取10%以上者的3.82倍；特定族群更為明顯。男性若完全不攝取，死亡風險高達12.83倍；非西班牙裔白人若完全不攝取則為3.77倍。
許景琦指出，研究顯示「抗發炎飲食」具低門檻、高效益，即便飲食中僅有約 10%的熱量來自抗發炎食物，就能產生顯著的保護效益。也就是只要在日常飲食中加入少量有助於抗發炎的食材，就可能延緩健康惡化。研究結果傳遞一個重要訊息，健康不是一夕之間改變，而是每天飲食選擇的累積，透過簡單且可行的飲食調整，或許就能為高齡社會帶來長期而實際的健康助益。
許景琦此行也別具象徵意義。他在亞太呼吸睡眠整合協會理事長鐘威昇醫師的支持下，並由秘書長蔡至誠統籌，號召台灣醫療界代表共同前往歐洲，實地參訪荷蘭與法國知名的失智照護村，深入了解國際先進的失智照護模式。
