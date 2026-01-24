霸王級寒流10周年「全台宛如大冰箱」 氣象署回顧各種低溫紀錄

霸王級寒流已經10年了。2026年1月24日讓全台灣凍成「冰番薯」的極端寒流事件，今天正好屆滿10周年。中央氣象署回顧，當時出現罕見的低溫，2016年1月下旬，強烈的冷高壓將來自北極的寒風往南輸送，強冷空氣1月23日起來到台灣附近，各地明顯降溫。到了1月24日，在顯著寒流的籠罩下，全台宛如大冰箱，多地低溫破紀錄。

依據氣象署的署屬氣象站觀測，當時台北站最低溫僅4.0度，氣象署表示，是該站近半世紀以來的最低溫，前一次低於4度的紀錄是1972年3.2度。若以最近10年的資料來看，近幾年寒流來時，台北站的最低溫大多在6至8度上下，遠遠不及2016年的冷度。

當然不只台北，氣象署表示，霸王級寒流可能是許多台灣人生平至今遇過最冷的寒流。2026年1月24日觀測到的「平地」最低溫，西半部：台中以北約1至4度、彰雲嘉約4至5度、南高屏約5至7度。東半部：宜蘭約4至5度、花蓮約5至8度、台東約6至10度。外島：馬祖約1至3度、金門約4至6度、澎湖約7至9度。全台灣能維持超過10度的，只剩下恆春半島、和台東南端的大武地區。

氣象署表示，霸王級寒流除了超冷，還長時間低溫；主要是因為這波寒流影響期間，還伴隨了華南雲系帶來的水氣，各地受到雲層覆蓋，白天缺乏陽光加熱，所以連白天的氣溫也相當低。以台北氣象站的觀測為例，氣溫持續低於10度的時間長達62小時，也就是整整兩天半的時間都沒有回溫過；除了北台灣，中南部低於10度的時間也長達30至40小時。這種長時間的冷，往往會讓人感覺更是冷上加冷。

當年的冷，不只是冷，還充滿驚奇。氣象署表示，包括大範圍的雪或霰，因為水氣充沛，出現了範圍廣大的「固態降水」，也就是「下雪」或「下冰霰」的現象。

根據各地民眾的分享以及攝影紀錄，除了高山地區白雪靄靄，北部許多低海拔的淺山地區也降下雪或霰，罕見地白了頭、或出現宛如撒上一層糖霜的景色。甚至在嘉義以北的部分平地地區，也觀測到冰霰從天而降的奇景。

依據氣象署署屬氣象站的正式紀錄，史上第一次觀測到下雪的有日月潭站，史上第一次觀測到下霰的有：台北站、新竹站、嘉義站。

而極端低溫帶來了難得一見的奇景，但也同時會帶來許多傷害，氣象署表示，每一次寒流都可能造成嚴峻的農漁業寒害，也對長輩與心血管疾病患者造成健康的衝擊。

氣象署表示，因此氣象署這十年來不斷精進預報技術，推出了「低溫特報」的鄉鎮化以及燈號分級，讓大家能提早因應不同強度的低溫影響，多做一點準備，減少一點遺憾。