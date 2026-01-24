搭捷運勿用行動電源！藍議員求證北捷「宣導並非禁用」

北捷日前發生行動電源冒煙、自燃事件，台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導「進站請勿使用」。國民黨北市議員詹為元說，經求證北捷，北捷稱並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生。

台北捷運公司昨天發新聞稿表示，鑒於近期國內外都發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙事件，台北捷運已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置；並鄭重呼籲旅客，進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及求償。

北捷並指出，「目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。」

詹為元說，北捷3年僅5件行動電源自燃事件，在每日超過200萬人次運量下，屬於極低發生率，卻讓所有通勤族承擔全面限制，這不是精準風險管理，而是用最低風險容忍，換取最大不便。

他認為，真正高風險多半來自無檢驗標章、老舊變形、過熱異常的行動電源，但北捷不是針對高風險產品控管，而是對所有使用行為一刀切，反而模糊了問題核心。

詹為元提到，許多國家採取的是「隔離與控管」，例如導入防火袋包覆鋰電池、強化第一時間隔離與滅火設備，讓風險可控，而非全面禁止一般使用；釜山地鐵則是在去年底公告禁止大型容量的行動電源，也非全部都禁止。

他說，更矛盾的是，北捷本身在多個捷運站內設有行動電源共享租借服務，一方面承認旅客在捷運系統內有實際充電需求，另一方面卻宣導勿使用行動電源，政策邏輯本身前後不一。

詹為元表示，「公共安全不等於行政免責」，真正該做的是精準治理，加強管理高風險產品、異常狀況與容量標準，導入防火隔離設備與清楚的應變SOP，而不是用全面禁止，讓制度走向僵化，卻未必真的更安全。公共安全當然重要，但用「全面不得使用」回應極少數案例，是否矯枉過正、因噎廢食？

他說，實際向北捷求證，北捷表示並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生。

他籲北捷，未來新聞稿發布應該更精準地用字，避免不必要的誤會；除了宣導也該參考國外案例，提前預防且提供實際發生時的處置方法。