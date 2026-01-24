快訊

今天不爬了！霍諾德攀101延期…Netflix直播已改「周日放送」

霍諾德今爬101認了「最怕下雨」！氣象署曝台北降雨機率：信義區不時有小雨

現場直擊／霍諾德豪雨爬台北101倒數1小時！救護車待命、交管起衝突

搭捷運勿用行動電源！藍議員求證北捷「宣導並非禁用」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員詹為元。本報資料照片
國民黨北市議員詹為元。本報資料照片

北捷日前發生行動電源冒煙、自燃事件，台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導「進站請勿使用」。國民黨北市議員詹為元說，經求證北捷，北捷稱並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生。

台北捷運公司昨天發新聞稿表示，鑒於近期國內外都發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙事件，台北捷運已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置；並鄭重呼籲旅客，進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及求償。

北捷並指出，「目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。」

詹為元說，北捷3年僅5件行動電源自燃事件，在每日超過200萬人次運量下，屬於極低發生率，卻讓所有通勤族承擔全面限制，這不是精準風險管理，而是用最低風險容忍，換取最大不便。

他認為，真正高風險多半來自無檢驗標章、老舊變形、過熱異常的行動電源，但北捷不是針對高風險產品控管，而是對所有使用行為一刀切，反而模糊了問題核心。

詹為元提到，許多國家採取的是「隔離與控管」，例如導入防火袋包覆鋰電池、強化第一時間隔離與滅火設備，讓風險可控，而非全面禁止一般使用；釜山地鐵則是在去年底公告禁止大型容量的行動電源，也非全部都禁止。

他說，更矛盾的是，北捷本身在多個捷運站內設有行動電源共享租借服務，一方面承認旅客在捷運系統內有實際充電需求，另一方面卻宣導勿使用行動電源，政策邏輯本身前後不一。

詹為元表示，「公共安全不等於行政免責」，真正該做的是精準治理，加強管理高風險產品、異常狀況與容量標準，導入防火隔離設備與清楚的應變SOP，而不是用全面禁止，讓制度走向僵化，卻未必真的更安全。公共安全當然重要，但用「全面不得使用」回應極少數案例，是否矯枉過正、因噎廢食？

他說，實際向北捷求證，北捷表示並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生。

他籲北捷，未來新聞稿發布應該更精準地用字，避免不必要的誤會；除了宣導也該參考國外案例，提前預防且提供實際發生時的處置方法。

台北捷運 行動電源

延伸閱讀

新聞眼／22億分之5機率 成北捷禁令藉口

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

北捷限制行動電源 陳宥丞批：影響百萬通勤族「突襲上路」因噎廢食

北捷公告「乘客行動電源自燃」將求償 新北捷運：不強制禁止使用

相關新聞

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

搭捷運勿用行動電源！藍議員求證北捷「宣導並非禁用」

北捷日前發生行動電源冒煙、自燃事件，台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導「進站請勿使用」。國民黨北市議員詹為元說，經求證北捷，北...

霸王級寒流10周年「全台宛如大冰箱」 氣象署回顧各種低溫紀錄

霸王級寒流已經10年了。2026年1月24日讓全台灣凍成「冰番薯」的極端寒流事件，今天正好屆滿10周年。中央氣象署回顧，...

登國際失智症最高殿堂 名醫許景琦帶國旗分享「抗發炎飲食」關鍵研究

失智症研究領域指標性盛會「國際阿爾滋海默氏症全球會議」，今年4月12日至16日將在法國里昂登場，台灣不僅以會員國身分參展...

人生逆轉學／以畫畫掙脫黑暗 郭雪湖之女遲來的享樂

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 郭香美站在自己畫前直視鏡頭，披著繡花袍的纖細身子放射強大氣場，豐潤光亮的銀髮彷彿透露優裕家世。身為膠彩畫大師郭雪湖三女，她早早赴美留學定居創作至今，人生乍看順遂，她卻說「我一生都在黑暗裡」。 但黑暗終於轉為光明，在順益台灣美術館三樓展間，郭香美環顧滿室膠彩心血，臉龐煥發滿足光采。「人的命運很奇妙，我70歲開始才幸福！」她介紹起畫南非祖魯族歡舞作品，全身跟著回憶中的舞姿上下躍動。那昂揚活力不僅源於模仿畫中人，更是對藝術永不止息的熱情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。