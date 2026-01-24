快訊

西晴東雨水氣逐日減少 溫暖舒適好天氣 下周冷氣團再襲

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
西晴東雨，北部水氣逐日減少。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
西晴東雨，北部水氣逐日減少。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，清晨西半部地區最低溫在12至14度之間，宜花東地區則在13至15度之間，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些。

另一方面，他說，白天溫度將比昨天還要再更高一些，桃園以北、基隆及東半部雲量偏多，高溫可以回升至18至22度，新竹以南可見陽光，高溫則在23至27度之間，感受溫暖舒適。

至於，降雨的部分，「西晴東雨，北部水氣逐日減少」，林得恩表示，由於環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區水氣較多，有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；桃園以南的平地則是多雲到晴的天氣。

他說，預計下一波冷空氣會是在下周二抵達台灣附近，評估下周三至下周四清晨，強度還是有機會達到大陸冷氣團的等級；不過，這波冷空氣影響的時間較短，評估為2至3天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

