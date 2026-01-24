北榮迎春音樂會陳雷高歌 江蕙送演唱會票抽獎 院長陳威明打造幸福醫院

台北榮總介壽堂昨晚先是氣質優雅的芭蕾劇場，又變身熱力四射的搖滾舞台，院長陳威明帶領一級主管上台高唱「世界第一等」為活動最高潮，並與已退休的醫療輔助犬「OBA」一起，抽出數百個獎項給同仁。這場沸騰熱鬧的迎春晚會是陳威明對北榮同仁的承諾，讓大家過年前放鬆心情，不喝酒，不用準備，單純欣賞表演，慰勞這一整年的辛勞，迎接馬年新開始。

2026北榮迎春音樂晚會於1月23日晚間在院內介壽堂舉行，以「馬年奔騰，樂動榮總」為主題，晚間6點半開始進場，不到5點就有醫護人員在外排隊等候。陳威明請到台語歌王陳雷、藝人曾心梅、楊哲還有孔鏘大樂隊與北榮員工同歡，特別安排旅日職業芭蕾舞者許琇雯開場演出。

個子嬌小但全身充滿力量的許琇雯翩翩起舞，如果她不說，沒有人想到她曾在台北榮總接受雙側微創人工髖關節置換手術。原以為必須放棄舞台的她，能夠繼續舞者生涯，特別感謝為她動手術的陳威明和台北榮總所有醫護人員，今晚帶來兩支自編舞作，化身剛柔並濟的「王昭君」，並以「親愛的你」勉勵所有遭遇挫折和難關的人。

陳威明上台獻花，謝謝許琇雯為北榮醫護的演出。陳威明說，台北榮總介壽堂啟用51年，今天事先把地毯洗得特別乾淨，準備迎接有史以來最多人潮，今天也是終身學習參與刷卡和員工餐廳人數最多的一天，這是一場為同仁準備的放鬆之夜，北榮今年獲得1111人力銀行幸福職場金獎，希望同仁開心幸福，成為員工笑容最多的醫院。

曾心梅上台對北榮員工的向心力感到讚嘆，她說看到等待進場的員工已經繞了介壽堂三圈，顯示陳威明磁場強大。陳雷上台引起歡聲雷動，他自嘲現在應是「陳雷公」，但上台嗨到翻跟斗，身手矯健超越少年人。楊哲表演多首歌曲，身為歌迷的陳威明與他合唱「時也運也命也」，陳威明的歌聲獲得楊哲盛讚，「怎麼比我還滄桑。」

壓軸節目是北榮所有一級主管上台，陳威明和4名副院長李偉強、曾令民、王署君、林永煬戴著五彩假髮，由外科部主任許瀚水親自打鼓伴奏，共同合唱「世界第一等」，象徵團隊齊心努力，期待台北榮總成為世界第一流的醫學中心。

接下來進入全場最沸騰的抽獎時段，獎品種類眾多，包括禮券、海鮮禮盒、電競電腦、開飲機等，許多獎品是陳威明和主管自掏腰包，而且一再加碼，陳威明就提供了兩支蘋果手機和數個紅包。現場還有歌壇天后江蕙提供十多張演唱會「無・有」安可場的門票，陳威明特別謝謝二姐的心意，並強調這是無價之寶，因為外面不是一票難求，而是根本買不到。