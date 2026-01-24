大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

今天水氣偏多，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空有鬆散雲層，大台北東側、東半部有降水回波，大台北東側及宜蘭局部降雨。

吳德榮表示，強冷空氣減弱中，雲層亦遮蔽輻射冷卻，清晨氣溫明顯回升。本島縣市平地的最低氣溫為新竹關西12.3度，各地區平地的最低氣溫約在13、14度。

今、明兩天西半部轉晴朗穩定，吳德榮表示，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適，中南部微熱，各地早晚偏冷。下周一各地晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚涼。3天日夜溫差皆大，應注意穿著調整。今天北部13至22度、中部14至26度、南部13至28度、東部13至26度。

吳德榮表示，下周二的上午東北季風逐漸南下，北、東雲量漸增，傍晚轉雨，氣溫漸降。下周三北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣轉涼。下周四、下周五西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。下周六至2月2日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。總之，未來10天無強冷空氣帶來寒冷天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。