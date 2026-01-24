把握今起3天好天氣 下周二鋒面+冷氣團降溫又有雨

周末好天氣，不過，下周二將再度變天。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天至下周一北方冷空氣勢力減弱，強烈大陸冷氣團減弱，轉偏東風至東南風影響，環境水氣為減少趨勢，各地普遍為晴時多雲較穩定天氣，僅迎風面東部有局部地形降雨，整體累積雨量較有限。

氣溫方面則顯著回升，天氣風險公司說，今天至下周一高溫普遍回到20度或以上，受輻射冷卻效應影響，日夜溫差加大，低溫14至18度，沿海空曠或近山平地郊區等有12至14度低溫機會，感受仍有寒意。

天氣風險公司表示，下周二至下周三將有機會受到鋒面通過後，東北季風或冷氣團南下影響，且期間亦有華南雲系通過趨勢，屆時迎風面北部及東部降雨機會較高，中南部雲量也將增多，山區亦有短暫陣雨。北台灣溫度再度下滑，低溫再有機會探至14度上下，降溫幅度仍待觀察，但轉雨趨勢較明確。最快也要到下周四東北季風才有減弱趨勢，各地天氣才會有所好轉。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。