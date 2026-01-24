禁用行動電源 韓5航空跟進

近年國內外陸續發生行動電源自燃事件，台北捷運昨宣布，即起宣導進站禁用行動電源；而行動電源禁令最早由航空業發起，國籍航空都已宣布機上禁用行動電源，南韓多家航空公司昨也宣布，自廿六日起，機艙內全面禁用行動電源，目前國際間，中國大陸對行動電源的規範，從出產要求符合國家標準，最為嚴苛。

大陸近年發生多起行動電源爆炸或自燃事件，大陸國家市場監管總局去年底宣布，自三月一日起，行動電源等十一類高風險產品，除須通過符合大陸國家強制安全標準的ＣＣＣ（簡稱三Ｃ認證）外，還需在出廠前加施唯一性、可追溯的二維碼（ＱＲ ｃｏｄｅ）標識，否則不得出廠流入市面，嚴格管控行動電源。

大陸市監總局於本月廿一日通報，去年全年，大陸全國共督促行動電源生產企業實施召回十次，涉及數量達一三九點七七萬台。

大陸自二○二三年八月起，對鋰離子電池和電池組、行動電源實施三Ｃ認證管理，規定二○二四年八月起，未獲三Ｃ認證不得出廠、銷售、進口。

大陸民航在去年六月底開始要求，禁止攜帶無三Ｃ標識、三Ｃ標識不清晰或被召回型號的行動電源乘坐大陸境內航班，各個有安檢需求的地點或高鐵也跟進相關政策。目前，搭乘大陸航空公司航班，攜帶的行動電源需有三Ｃ認證，標示清晰、不可托運，也禁止飛行中使用，並規定額定能量不超過一○○Wh才能攜帶。

南韓國內外航空公司近來也頻發生行動電源起火，南韓易斯達航空去年十月率先在南韓國內禁止機艙內用行動電源，濟州航空也自本月廿二日起跟進，昨大韓航空、南韓韓進集團旗下五家航空公司宣布，自本月廿六日起，機艙內全面禁用行動電源，僅允許攜帶。

民眾若帶行動電源，除要符合各公司的容量與數量限制，登機前還需採取預防短路的措施，如在行動電源接頭貼上絕緣膠帶，或放入收納袋。