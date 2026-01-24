聽新聞
別用乾粉滅火器！密閉車廂遇行動電源起火 優先以水滅火

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北捷運宣布進站禁用行動電源，若因自燃等意外導致列車停駛，將視情況向肇事者求償。全國建築安全學會榮譽理事長高士峯指出，行動電源使用鋰電池，近年穩定性仍有限，在密閉或人潮密集的大眾運輸環境中，一旦自燃引發的公共安全風險高，支持捷運、高鐵等場所禁用，降低事故發生機率。

高士峯建議，民眾外出時可隨身準備防火包存放行動電源，一旦起火，可直接往包內灌水降溫，將傷害控制在最小範圍。他也建議捷運站內可備妥夾子與鐵桶，若行動電源起火，可夾起放入鐵桶中等待燃燒結束；若別無選擇才使用乾粉滅火器，但須注意使用方式。

他指出，乾粉滅火器分為「蓄壓式」與「加壓式」，蓄壓式可按一下噴一下，較能控制；但捷運車廂內多為加壓式，按壓後會瞬間將乾粉全部噴出，不僅造成大量粉塵，還可能引發二次傷害，因此屬於下下策。若能以水滅火，就不應優先使用滅火器。

在居家環境中，高士峯建議民眾準備長柄夾，一旦手機或行動電源起火，可直接夾起丟入馬桶或洗手台，立即開水沖淋降溫，即可有效滅火。他也特別澄清迷思，行動電源使用的是「鋰電池」，並非「鋰金屬」，鋰電池起火時可用大量清水降溫與隔熱，一般認為鋰電池不能碰水的說法並不正確。

