2年4行動電源自燃案 台鐵設限用方式

台北捷運板南線日前發生行動電源起火冒煙，北捷昨宣布即日起請旅客勿在站內使用行動電源。過去高鐵、台鐵也發生過行動電源自燃意外，據台鐵統計，近兩年多共發生四起乘客行動電源自燃；高鐵去年則有兩起。台鐵、高鐵皆表示，乘客行動電源若不慎引起火警，須負相關法律責任，也會依損害程度向旅客求償，但未頒使用禁令。

根據台鐵現行規定，乘客使用行動電源時，應置於可以看到的地方，且勿放置於空氣不流通的隨身行李內，且建議購買行動電源時，應選擇有ＢＳＭＩ認證的合格產品。

台鐵表示，旅客攜帶行動電源如自燃造成鐵路設施或設備損害，除通報鐵路警察處理外，若有損害將依損害程度向旅客求償，至另有涉及公共危險部分，由警察機關依法辦理。

台灣高鐵公司呼籲，乘車時行動電源應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理，如行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

航空運輸部分則更為嚴管。目前國籍航空，包括華航、長榮、星宇、台灣虎航、立榮、華信等，都比照全球統一規定，行動電源一律手提上機、不得託運外，也都禁止旅客在機上使用行動電源，其中華信、立榮、台灣虎航更明文禁止旅客將行動電源放置在客艙上方行李箱，華航則是建議旅客避免將行動電源放置在頭頂客艙行李箱。

３Ｃ部落客廖阿輝提醒，行動電源應優先選擇具品牌與安全認證的產品，避免使用來路不明或來源不清的贈品，以免不符各國安規而影響登機甚至產生安全風險，凡出現外觀破損、膨脹、異常發熱、曾摔落或無法正常充電等情況，皆屬故障品，應立即停用。