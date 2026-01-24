聽新聞
0:00 / 0:00

2年4行動電源自燃案 台鐵設限用方式

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

北捷運板南線日前發生行動電源起火冒煙，北捷昨宣布即日起請旅客勿在站內使用行動電源。過去高鐵、台鐵也發生過行動電源自燃意外，據台鐵統計，近兩年多共發生四起乘客行動電源自燃；高鐵去年則有兩起。台鐵、高鐵皆表示，乘客行動電源若不慎引起火警，須負相關法律責任，也會依損害程度向旅客求償，但未頒使用禁令。

根據台鐵現行規定，乘客使用行動電源時，應置於可以看到的地方，且勿放置於空氣不流通的隨身行李內，且建議購買行動電源時，應選擇有ＢＳＭＩ認證的合格產品。

台鐵表示，旅客攜帶行動電源如自燃造成鐵路設施或設備損害，除通報鐵路警察處理外，若有損害將依損害程度向旅客求償，至另有涉及公共危險部分，由警察機關依法辦理。

台灣高鐵公司呼籲，乘車時行動電源應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理，如行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

航空運輸部分則更為嚴管。目前國籍航空，包括華航、長榮、星宇、台灣虎航、立榮、華信等，都比照全球統一規定，行動電源一律手提上機、不得託運外，也都禁止旅客在機上使用行動電源，其中華信、立榮、台灣虎航更明文禁止旅客將行動電源放置在客艙上方行李箱，華航則是建議旅客避免將行動電源放置在頭頂客艙行李箱。

３Ｃ部落客廖阿輝提醒，行動電源應優先選擇具品牌與安全認證的產品，避免使用來路不明或來源不清的贈品，以免不符各國安規而影響登機甚至產生安全風險，凡出現外觀破損、膨脹、異常發熱、曾摔落或無法正常充電等情況，皆屬故障品，應立即停用。

行動電源 台鐵 北捷

延伸閱讀

他不解「為何高鐵延伸屏東比宜蘭可行？」 網曝1理由酸：南延沒必要

赴韓旅客注意！大韓航空等5家南韓航空 26日起機內禁用行動電源

抽屜變軍火庫？消防員呼籲別留這類物品當紀念：放越久越危險

高鐵總獎金上看7個月！資深員工揭超狂福利：下班真休息、北高銅板價

相關新聞

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

台北捷運公司昨宣布，將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，若因自燃等意外釀成列車停駛等損失將求償，情節嚴重將依公共危險罪嫌...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

曾文南化聯通管通水 穩南部用水兼發電

水利署「水資源珍珠串計畫」的曾文、南化水庫聯通管工程昨天舉行通水典禮，斥資133億元、全長27.33公里，管線長25公里...

院長講堂／台東馬光中醫診所院長吳沅璇 中西醫結合治療 照顧偏鄉民眾

「台東是中醫治療的寶地。」台東馬光中醫診所院長吳沅璇認為，中西醫雖然是不同的治療體系，但各有擅長，能互補不足，相輔相成，...

過敏藥不純物超標 回收28.3萬錠

抗過敏藥物「『美時』停敏膜衣錠五毫克」，因安定性試驗發現不純物含量超出規格上限，恐影響藥品品質與療效穩定性，藥廠主動通報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。