新聞眼／22億分之5機率 成北捷禁令藉口

北捷每日運量約兩百萬人次，過去三年僅發生五起行動電源自燃事故，近廿二億分之五的機率卻促使北捷要求乘客勿使用電源，當台鐵在新列車提供充電服務，北捷卻走回頭路，因噎廢食莫此為甚。

在數據之前，北捷的新規顯得蒼白無力。北捷三年內搭載近廿二億人次，事故僅有五件，機率比中樂透頭獎還低。但對北捷而言，地下封閉空間、高度密集人群，以及一旦發生火災可能引發的踩踏與窒息風險，讓這五次「微小」的火花被放大成了巨大的威脅。

現代人「電力焦慮」極重，電源不可或缺。據了解，北捷發生的五起事故中，多是劣質電池或老舊設備過熱導致，北捷若全面採取高壓手段，首當其衝的便是數以百萬計的通勤族，通勤前須確保電力足夠，否則維持工作與聯絡的「生命線」隨時可能被迫關機。

對北捷而言，禁用是最省事的管理成本；但乘客卻被迫在「電力斷絕」與「違規受罰」之間做選擇，承受了不便或違規的代價。更諷刺的是，北捷近期還讓許多行動電源充電站進駐，宛如先前「賣水卻不准喝水」的荒謬。

因無法精準篩選出哪顆行動電源會爆炸，乾脆要所有人別使用，最好連帶也不要帶。美其名是「為你好」，該模式雖能將事故率降至最低，卻無法阻止私用，危險性依舊，且更不具可控性，也抹殺公共運輸系統最引以為傲的「友善性」。

三年五次的意外，應該成為管理精進的契機，例如加強宣導，教育乘客辨識危險行動電源；並對使用者做標準化抽查，剔除無ＢＳＭＩ等合格標章認證的劣質行動電源。最後輔以北捷已設置的車廂滅火設備與煙霧偵測，提升第一時間的應變處置能力。

北捷長期以來被譽為全球最安全、最乾淨的捷運系統之一，這份榮耀來自於科學管理，而非盲目禁絕。面對行動電源使用，需要的不是一刀切，而是與時俱進的安全配套。若北捷因這極低機率的意外，選擇與科技趨勢背道而馳，蔣市府恐背負「先禁國家」的罵名。