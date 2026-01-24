聽新聞
0:00 / 0:00
因應南科擴充 台南2031年要增新市再生水廠
南科要在台南歸仁沙崙擴充4期園區，台積電傳要繼續設廠，台南用水相當吃重，目前光靠安平、永康、仁德及南科4座再生水廠每日總供水量8.1萬公噸，仍供不應求，中央已核定增設新市再生水廠，預計2031年供水。
台南市府近年推動再生水建設，目前每日可處理約8萬噸、年產量約2千萬噸，新市再生水廠是下階段重點工程，整合新市、善化、安定地區的汙水，為南科及周邊高科技產業製程所需提供穩定用水。再生水廠位於國道8號與南135線間，最終目標供水1.8萬噸，補足南科及周邊產業需求。
水利局表示，再生水廠解決氣候變遷帶來的水資源壓力，成為南科產業用水的重要支撐，強化水資源永續利用，支持產業綠色生產與發展。市長黃偉哲表示，隨南科、沙崙智慧綠能科學城及高科技產業持續擴展，用水需求大幅成長，南部前幾年更歷經百年大旱，穩定供水始終是重要課題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言