因應南科擴充 台南2031年要增新市再生水廠

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
曾文南化聯通管工程昨天舉行通水典禮，台南市長黃偉哲說明台南缺水風險與因應之道。記者周宗禎／攝影
曾文南化聯通管工程昨天舉行通水典禮，台南市長黃偉哲說明台南缺水風險與因應之道。記者周宗禎／攝影

南科要在台南歸仁沙崙擴充4期園區，台積電傳要繼續設廠，台南用水相當吃重，目前光靠安平、永康、仁德及南科4座再生水廠每日總供水量8.1萬公噸，仍供不應求，中央已核定增設新市再生水廠，預計2031年供水。

台南市府近年推動再生水建設，目前每日可處理約8萬噸、年產量約2千萬噸，新市再生水廠是下階段重點工程，整合新市、善化、安定地區的汙水，為南科及周邊高科技產業製程所需提供穩定用水。再生水廠位於國道8號與南135線間，最終目標供水1.8萬噸，補足南科及周邊產業需求。

水利局表示，再生水廠解決氣候變遷帶來的水資源壓力，成為南科產業用水的重要支撐，強化水資源永續利用，支持產業綠色生產與發展。市長黃偉哲表示，隨南科、沙崙智慧綠能科學城及高科技產業持續擴展，用水需求大幅成長，南部前幾年更歷經百年大旱，穩定供水始終是重要課題。

