曾文南化聯通管通水 穩南部用水兼發電

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
曾文南化聯通管昨天通水，工程巧妙利用各水庫間的高度差異雙向重力排水，不耗能即達到節能高效的水源調度。記者周宗禎／攝影
曾文南化聯通管昨天通水，工程巧妙利用各水庫間的高度差異雙向重力排水，不耗能即達到節能高效的水源調度。記者周宗禎／攝影

水利署「水資源珍珠串計畫」的曾文、南化水庫聯通管工程昨天舉行通水典禮，斥資133億元、全長27.33公里，管線長25公里，串聯曾文、烏山頭及南化水庫、高屏堰，雙向供水輸水量達每日80萬噸，除可調節水資源，穩定南部民生用水及支持產業發展，東口堰將設小水力發電裝置，預估年發電量1100萬度。

南化水庫庫容量不足，儲水量不及曾文及烏山頭水庫六分之一，卻是台南6成民生、產業用水主要來源。曾文南化聯通烏山頭水庫後，在台南枯水期，可將南化水庫原可能溢流損失的水量引至烏山頭水庫蓄存，預計2000萬噸儲水，相當四分之一南化水庫存量。

水利署長林元鵬說，聯通管可提供南部穩定水源，不會再出現2023年南化水庫6次溢流無法保存水資源的困境，聯通管興建時程長達7年，是因施工難度太高，高低落差太大、進出路面狹窄，也必須降低對居民的影響，感謝地方政府與居民的支持。

林元鵬表示，高雄、台南儲水供應方式不同，因高雄水量充足但水庫儲量不足，一天可北送16萬噸，台南水庫儲水量大，枯水期可回送儲水支援高雄。

卓榮泰、台南市長黃偉哲等人參加通水典禮，卓說，曾文南化聯通管實現穩定民生用水、支持產業發展、強化抗旱能力三大目標。雲嘉南及高雄作為「大南方新矽谷」重要基地，穩定供水有助支持產業同時帶動綠電發展。

卓榮泰表示，將在烏山頭、南化及曾文水庫交界的東口堰設置小水力發電，預估年發電量達1100萬度，盼成為永續生態的示範點。

卓榮泰說，另外為強化台灣抗旱能力，讓民生產業用水更穩定，政府已推動台南海淡廠、高雄再生水廠，並正在規畫嘉義海淡廠計畫，水利署將與地方政府合作，透過海淡水、再生水補充水資源。

台南市水利局說，聯通管工程技術巧妙利用曾文、烏山頭與南化水庫之間的高度差異，採用「雙向重力排水」設計，不需額外動力耗能，即能達到節能高效的調水目的。

