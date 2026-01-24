聽新聞
橘世代／【跨越70歲高牆──當我活到85】兒子管吃又管動 叛逆老人不想聽

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
洪裕鈞笑談要管教「叛逆老人」媽媽簡靜惠。圖／寶瓶文化提供
洪裕鈞笑談要管教「叛逆老人」媽媽簡靜惠。圖／寶瓶文化提供

採訪到一半，洪建全基金會創辦人簡靜惠正經地問身旁的秘書黃靖芬：「妳沒有東西給他們吃啊？」黃靖芬擔心怠慢客人，趕緊去冰箱拿了牛軋糖放桌上，簡靜惠第一時間拿了糖送進嘴裡，像小孩一樣笑開，坦白說：「是我想吃啦！」簡靜惠隨即又吩咐秘書採買三明治，受訪時間就吃了兩個。

八十五歲的她壓低聲音說，現在飲食生活都被兒子管控，還曾經有過「晚上八點」的門禁，有次她跟朋友打麻將超過八點才到家，觸動了警報器，讓當時遠在加拿大的兒子跨海關切，她被朋友笑一把年紀了竟然還有門禁。

「以前我管他，管得很嚴；但是沒什麼用，他也不聽。所以他現在管我也沒什麼用。」簡靜惠說起兒子小時候叛逆不聽管教，讓她頭大，如今教養翻轉，但她也不是泛泛之輩，「他繼續管我，我繼續不聽他管。」說完兒子的管教與她的「不服管教」後給了一個「風水輪流轉」的得意笑容。

簡靜惠兒子、台灣松下電器董事長洪裕鈞曾公開表示，現在他和媽媽的親子關係角色對調，變成他要管教「叛逆老人」，負責提醒她別吃過量、別玩過火、別太逞強，必須在「潑冷水」和「給自由」間小心拿捏。之間一往一來，與當年他還是叛逆少年時的母子戰爭如出一轍。

親子關係

