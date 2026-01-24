橘世代／【跨越70歲高牆──當我活到85】不變老的最大好處…可以任性

過去的簡靜惠，既是台灣松下電器創辦人洪建全的長媳，又是洪建全基金會創辦人，身為公眾人物，她在經營組織與讀書時總是扮演「顧全大局」的角色，為了維持和諧，有時需要壓抑自我的感受。

生病之後，她感受到變老最大的好處就是可以任性，能夠擺脫公共角色的束縛，回歸個人真實感受，不再委屈自己。她理直氣壯地拒絕不感興趣的社交活動、直率回絕不想參加的聚會。

對於自我中心或過度強勢的朋友，她也設定邊界、保持距離，不再模糊以對，「人與人要是不能好好相處，一定是處在不同的季節。」她引用日本作家松平洋史子「松平家的人生整理術」書中的這句話，告訴自己，不合的人，就當是季節錯開了，走在不相同的季節裡，我過我的秋天，她就過她的夏天吧！

這種「依隨我心」的任性，不僅展現在減少不想要的人際交流，也體現在她對生活的主動權上。例如她與兒子一家雖有約定每周六晚餐聚會，但她也從不會將兒子及媳婦的邀約視為理所當然，她會主動詢問兒子當周的行程，確認他們是否有空，如果兒子該周正好有事，她會豁達回應：「沒關係，沒關係，我們就改天。」她認為無論是什麼關係，不強求對方配合，才能融洽。