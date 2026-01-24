橘世代／【跨越70歲高牆──當我活到85】直面老病 她體悟放慢步調

當百歲成為常態，我們都得先跨越七十歲（有人是六十歲、有人是八十歲）那堵牆，才有機會來到自適自在的晚年。八十五歲的簡靜惠剛剛跨越這堵牆，認識了「老」真正的樣貌。

根據衛福部最新的老人調查，七十五歲後，台灣長者在洗澡、穿脫衣服、上廁所、上下床或椅子、室內走動、吃飯等基本生活自理上，需要他人協助的比例大幅提升。逐漸喪失生活自立能力影響了心情，最新的「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」也顯示，七十五歲之後，其憂鬱與寂寞的心理安適狀況有最顯著的惡化。

擁有幸福的餘生，不是理所當然，需要學習與準備。但是並非做好所有準備，就能安然度過。

台灣文化界重要推手、洪建全基金會創辦人簡靜惠的那堵牆出現在八十歲之後。

60歲起運動 照顧身心靈

其實簡靜惠從六十歲開始，就有意識地準備，當自己「健康老年」的舵手。年輕時的她幾乎所有時間都在工作，六十歲之後，她騰出時間運動，開始學游泳、打太極拳、練瑜伽、騎飛輪，把運動變成生活習慣，刻意照顧自己身、心、靈。

到了七十歲，簡靜惠最大的心願就是去歐洲自助旅行，和妹妹兩人當起背包客，在陌生國度迷路與探險，那時的她沒有感受年齡帶來的限制，只是想著「要玩要趁年輕」，終於有時間圓夢。

八十歲那年，簡靜惠將掌舵五十年的洪建全基金會交棒給兒子、媳婦，雀躍地要享受真正的退休生活，她多了很多時間閱讀，也走訪台灣廟宇，走讀台灣鄉鎮、看老樹。

簡靜惠（中）喜歡閱讀，是台灣文化界的重要推手。圖／簡靜惠提供

旅行時中風 靠自律復健

年過八十的簡靜惠不覺老，一切都在掌握中。直到八十二歲，她在美國家族旅行時意外中風，右半邊一度失去知覺，所幸未危及性命。

即使有所準備，老的到來仍猝不及防。中風後的簡靜惠展開了漫長的養病與復健生活，她開始重新練習走路，用小學生習字簿重學寫字，每寫一個字都要用全身力量，從拿筆描寫到把字寫進格子內，也花了好長的時間，她感受到「破壞很快、建設很慢」。

簡靜惠用一貫的積極自律來復健─規律作息、每日靜默冥想、持續閱讀書寫，但在過程中卻也學會了順流臣服。

生病後，為了就近照顧，簡靜惠從淡水住處搬回台北市，與兒子、媳婦住同一棟大樓。不久前她回淡水整理東西，習慣性地到陽台扶著欄杆走路，想起半年前也是扶著欄杆在這裡走，「這半年都沒有進步！」她心裡湧上一陣挫折，興起「不想努力」的念頭，反正努力也得不到回報。

學與病共存 退化慢一點

幾天後，她感受到身體還是有不同的，雖然走路還是不穩，但相較於半年前，至少現在筋骨不痛了。

「我比較敏銳地去感受身體」，她體認到年紀大，本來就在退化，「想通之後也就釋然」，她學習到，原來不是每個努力都會有回報，既然抗拒不了歲月的衰老，「就『一邊進步一邊退化』吧，至少兩相抵消，可以退化得慢一點啊」。

現在的她，發展出「帶病延年」的生命態度，沒有想要戰勝疾病，而是有智慧地與病共存，在緩慢的退化中，依然享受生命的樂趣。