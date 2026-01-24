橘世代／【跨越70歲高牆──當我活到85】克服衰老恐慌 寂寞是人生禮物

八十二歲中風後，洪建全基金會創辦人簡靜惠的人生進入了一個截然不同的時間感。

簡靜惠的原生家庭姊妹多，家中聚會都是她在號召，對外，她的朋友也多，總是主動呼朋引伴的她也有許多活動和聚會，後來又組讀書會，簡靜惠直到退休都是被許多人圍繞。雖然在五十歲就喪偶，從中年就是孤獨的，但她從沒有感受過寂寞。

一直到生病隔年暑假，女兒和女婿帶著孫女回來，在她淡水住處住了一周，離開的時候，家中的空間與時間突然出現一段「空檔」，那瞬間，她心中升起惆悵。

她坦言，這種惆悵感在七十歲前是很難想像的，過去的她生活極忙、活動多、主動性強，沒有時間感受孤獨。生病後，生活慢了，才有餘裕體會與兒孫相聚後、別離時的寂寞。

「寂寞就是會讓你一個人，而這正是進入『安靜』境界的契機。」她發現自己一直到生病後，人生才慢下來、靜下來，才有時間看夕陽、體會環境的美。她也因此有機會與自己相處，利用獨處的時間整理個人思緒，並透過每日清晨五分鐘的「靜默冥想」來觀照念頭，讓心靈回到穩定的狀態。這些都是寂寞帶來的禮物。

簡靜惠認為，許多人會有「衰老恐慌」，這並非無法克服的陰影。

她透過自律與儀式感來維持心理穩定，例如將家人分離的寂寞感轉化為「安靜與獨處」的練習，或者她將每日的閱讀與書寫視為腦部復健，透過持續的文化參與享受生命。

「想明白了，就能坦然安心過日子。」她認為死亡是每個人終究要學習獨自走向的終點，老年的現實是，身體往往處於進步與退化交織的狀態，無從準備，也不能強求，活好每個當下，其他的就抱持著「看著辦」的豁達，每天起床對自己說：「不錯，你今天還活著！要笑！」維持心情愉快。