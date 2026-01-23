微創心臟手術6天出院 彰化68歲婦帶遠端監控儀順利登武嶺

彰化縣68歲潘姓婦人罹患嚴重二尖瓣閉鎖不全及心房顫動，想到傳統開心手術留下「長條拉鏈」傷口就打退堂鼓，半年前連走樓梯都呼吸急促走不動，才接受施行達文西微創心臟手術，術後第六天出院，現在心臟節律恢復正常，不必服藥。

潘婦從事園藝造型工作，過去能輕鬆搬運沉重植栽，但半年前只要稍微出力便嚴重呼吸急促，包括無法走樓梯上樓，到多家醫院求診都沒明顯改善，轉診到員榮醫療體系員榮醫院，院長暨心臟內科醫師張木信檢查確認她罹患重度二尖瓣閉鎖不全，發生陣發性心房顫動與心臟衰竭。

潘婦過去到多家醫院就診都被建議「開心」，她只想服藥控制，不願開刀，但員榮心臟內科醫師張木信說明這類病症若無及時處理，將嚴重影響生活品質甚至危及生命，現在有新型手術傷口小、出血量少、恢復快。

張木信轉介潘婦給員榮駐診的台中童綜合醫院副院長鄭伯智，並到童綜合醫院接受達文西微創手術更換二尖瓣，結紮容易積血塊的左心耳以降低血栓與中風風險。術後第六天潘婦出院返家休養，鄭伯智透過遠端心電圖、血壓與血氧監測設備持續追蹤潘婦的循環生理，並搭配短期抗心律不整藥物治療，約一個半月後心臟節律恢復正常，不必繼續服藥，潘婦也重拾園藝造景工作樂趣。

潘婦告訴醫護，術後她很滿意，推薦一名症狀類似的朋友也接受新型手術但被婉拒，未料那名朋友病發過世，但她聽從醫囑治療，近日還到武嶺旅遊，感到幸運。

鄭伯智表示，心臟手術是否成功的關鍵在術後「黃金三個月」，若沒有嚴密的心律監控，任何的過度勞累或劇烈咳嗽、肺水腫，都可能造成心房顫動反覆發作，誘發中風，相反的如果控制病情穩定，患者的心臟功能與生活品質都能大幅改善，他有一名病人兩年接受達文西心臟瓣膜手術，術後身體健康，成功到達5364公尺的聖母峰基地。