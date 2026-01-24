聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／早餐不馬虎 整天不斷電

聯合報／ 陳美玲（台南東區）
早餐不馬虎，吃得營養又健康，一天的活力泉源不斷電。圖／讀者提供
早餐不馬虎，吃得營養又健康，一天的活力泉源不斷電。圖／讀者提供

早期配合家人上班上學時間，早餐常以方便進食、不太複雜的食材為主。但這樣的餐點有時就很難兼顧營養價值，所以只好利用晚餐來均衡飲食，將營養補足。如今孩子長大離巢，老公上班不必趕早，終於可以好好準備一頓早餐了。

我不太接受早餐吃得油膩又口味過重，所以多樣的生菜、熟雞胸肉和水煮蛋就成了早餐的基底，淋上一匙油醋，撒上芝麻、堅果，放上小番茄、藍莓等水果，若要增加飽足感，可以加入蒸地瓜，搭配燕麥糙米漿或豆漿，就是一份很棒的餐點。

早餐不馬虎，吃得營養又健康，不過量、不誤時，一天的活力泉源不斷電，心裡也會產生充實又幸福的感覺，整個人神清氣爽，真的很不錯。

我常叮囑在外的孩子不要忽略早餐的重要，畢竟餓著肚子工作會缺乏元氣，思慮也會大打折扣。早餐就算吃得精簡，仍能補充一些能量，可不能輕易捨棄。

年歲漸漸增長，已經無法再像年輕時那樣大吃大喝，早餐雖然吃得簡單，但只要營養均衡，就是一份最好的餐點。我不求奢華、昂貴，只要能讓我一天元氣滿滿，活力十足，那就圓滿了。

早餐

延伸閱讀

佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助

苗栗新型經濟作物「藍莓」進入花期 首批國產藍莓3月上市

不是燕麥和藜麥！你可能沒聽過「世上最健康碳水」：蛋白質、纖維一次補齊

從水煮、荷包到炒蛋，怎麼吃雞蛋最健康？專家破解過時迷思

相關新聞

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

台北捷運公司昨宣布，將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，若因自燃等意外釀成列車停駛等損失將求償，情節嚴重將依公共危險罪嫌...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

曾文南化聯通管通水 穩南部用水兼發電

水利署「水資源珍珠串計畫」的曾文、南化水庫聯通管工程昨天舉行通水典禮，斥資133億元、全長27.33公里，管線長25公里...

院長講堂／台東馬光中醫診所院長吳沅璇 中西醫結合治療 照顧偏鄉民眾

「台東是中醫治療的寶地。」台東馬光中醫診所院長吳沅璇認為，中西醫雖然是不同的治療體系，但各有擅長，能互補不足，相輔相成，...

過敏藥不純物超標 回收28.3萬錠

抗過敏藥物「『美時』停敏膜衣錠五毫克」，因安定性試驗發現不純物含量超出規格上限，恐影響藥品品質與療效穩定性，藥廠主動通報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。