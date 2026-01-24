健康你我他／早餐不馬虎 整天不斷電

早期配合家人上班上學時間，早餐常以方便進食、不太複雜的食材為主。但這樣的餐點有時就很難兼顧營養價值，所以只好利用晚餐來均衡飲食，將營養補足。如今孩子長大離巢，老公上班不必趕早，終於可以好好準備一頓早餐了。

我不太接受早餐吃得油膩又口味過重，所以多樣的生菜、熟雞胸肉和水煮蛋就成了早餐的基底，淋上一匙油醋，撒上芝麻、堅果，放上小番茄、藍莓等水果，若要增加飽足感，可以加入蒸地瓜，搭配燕麥糙米漿或豆漿，就是一份很棒的餐點。

早餐不馬虎，吃得營養又健康，不過量、不誤時，一天的活力泉源不斷電，心裡也會產生充實又幸福的感覺，整個人神清氣爽，真的很不錯。

我常叮囑在外的孩子不要忽略早餐的重要，畢竟餓著肚子工作會缺乏元氣，思慮也會大打折扣。早餐就算吃得精簡，仍能補充一些能量，可不能輕易捨棄。

年歲漸漸增長，已經無法再像年輕時那樣大吃大喝，早餐雖然吃得簡單，但只要營養均衡，就是一份最好的餐點。我不求奢華、昂貴，只要能讓我一天元氣滿滿，活力十足，那就圓滿了。