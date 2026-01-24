院長講堂／台東馬光中醫診所院長吳沅璇 中西醫結合治療 照顧偏鄉民眾

「台東是中醫治療的寶地。」台東馬光中醫診所院長吳沅璇認為，中西醫雖然是不同的治療體系，但各有擅長，能互補不足，相輔相成，在醫療資源不足的台東，提供鄉親更多醫療資源選擇的權利。未來她規畫診所派遣醫師到偏鄉山區照顧就醫困難的民眾，讓居住偏遠或行動不便的民眾，在健保體制下皆能受到良好的醫療照顧。

吳沅璇說，部分民眾對中醫治療不太了解，尤其是台東原鄉族人，因此，診所團隊配合政府積極到偏鄉進行中醫衛教，宣導預防醫學，幫助民眾了解自身健康的重要。中醫講究的是全人醫療，強調人體自癒力，並重視情緒和生活習慣對健康的影響，而中西醫結合治療，能幫助患者從檢查數據中了解身體調理情況，更進一步佐證療效。

助患者復健 提供諮詢管道

「身體的每一個部位息息相關，互相成就，互相代償。」吳沅璇指出，只要有一個功能過度損傷，久了會累及其他臟腑，年輕時回復快影響不大，但隨著人體不再年輕、氣血不足下，痠痛等不適就容易反覆發生，所以中醫的針灸治療可以放鬆肌肉，推拿整復可調整結構，合併使用中藥能清除身體的代謝廢物，以增補氣血，提升身體修復的能力。

「我以我所及的能力來治療患者，若有超出我能力的疾病，也會提供有效的管道給患者參考，包括給予鼓勵與信心，希望鄉親活出健康喜樂的自己。」吳沅璇說，有些中風後表達困難與肢體活動困難的患者，即便中風已超過半年甚至一年，在積極中醫治療與西醫復健配合下，持續恢復進步中。她深感疾病恢復的速度，與個人的意念、信念，積極的行動力有絕對的關係。

吳沅璇喜歡在森林或海邊散步，盡量的放空思緒，將自己歸零。圖／吳沅璇提供

下診放空思緒 愛赤腳散步

身為中醫師，吳沅璇的生活作息相當規律，上班就是看診，處理診所大小事；下診後，她會盡量放空自己的思緒，將自己歸零。平時喜歡的休閒運動，則是喜歡赤腳在森林或海邊散步。

研究發現，赤腳與地球表面接觸，無論踩泥土地與沙灘皆有助於清除身體的自由基。她說，如有不當的飲食、生活習慣或環境刺激，就會產生過多自由基，造成身體氧化，細胞膜及免疫系統損傷，又因為人們日常都穿膠底鞋，會使人體的自由基的電荷無法平衡，所以適當的赤腳接觸大地，不但可以調節身體的免疫功能、減少發炎，亦能穩定身心，洗滌心中繁雜的情緒，使身心皆回歸平和。

吃原型食物、多喝水養生

日常的飲食，吳沅璇盡量吃原型食物，以蒸、煮、滷的食物為主，多喝白開水。「身體是我們心靈的載體，要好好使用。」不同的情緒會引發不同的臟腑問題，例如過度的怒、喜、思、悲、恐，會使人體的肝、心、脾、肺、腎等機能出現淤阻亢衰，引發疾病。無法處理的壓力、情緒，不僅影響人體的氣血順暢度、自律神經穩定度、免疫調節能力，也易導致不健康行為，例如暴飲暴食、厭食等，對身心健康影響多為負向回饋。

「養生不只飲食、作息，還有對人生遭遇的詮釋方式，以及經常保持哪種情緒狀態，都關乎身體氣血循環的順暢度，影響身體的修復能力。」吳沅璇指出，身體是一部精密且自我修復能力強的儀器，但必須創造有利於身體修復的環境，就如中醫治療的「中」，就是幫身體回歸「中庸」，所謂不偏不倚，無過無不及，陰平陽秘，身體這部儀器自然能順利運作。

吳沅璇說，台東是一個很美麗的城市，有大自然賦予的晴湛藍天和清澈碧海，還有無汙染的新鮮空氣，是一個「養身」的好地方，對心靈情緒亦有正向影響，有利於中醫對於人體精氣神調理的助益。

台東馬光中醫診所院長吳沅璇。圖／吳沅璇提供

吳沅璇

● 專長：中醫一般科（內科、婦科、兒科、針傷科）

● 現職：台東馬光中醫診所院長

● 學歷：慈濟大學學士後中醫學系

● 經歷：台中慈濟醫院、嘉義大林慈濟醫院中醫部醫師

給病人的一句話：我們的身體只有自己能決定如何使用，情緒只有自己可以決定受什麼左右，做自己心理的主人與身體合作無間。