愛肝達人站／「一寸江山一寸血」 一滴血查百病？

這幾年俄烏戰爭打個不停，不禁令人想起抗戰時的口號：「一寸江山一寸血，十萬青年十萬軍」，號召有志青年投身軍旅、保家衛國。

血液其實就像人體裡的河流。地上的河川，沿途所有東西最後都會流入江海；同樣地，人體的新陳代謝產物、廢物，也幾乎都會進入血液循環。腦下垂體下達指令，甲狀腺、腎上腺、卵巢、睪丸等內分泌器官分泌各種荷爾蒙，隨著血液流向全身，調控人體運作。

有些癌症也會在血液中留下線索。肝癌可能分泌胎兒蛋白（AFP），大腸癌、肺癌、胰臟癌可能出現CEA或CA19-9，攝護腺癌則會讓PSA升高。因此，抽血檢驗癌症指標，確實有助於提早發現部分腫瘤。

肝細胞若發炎或壞死，細胞內的AST（GOT）、ALT（GPT）會流入血液；腎臟功能變差時，尿素氮（BUN）與肌肝酸（Cr）也會在血中升高。血糖更是如此，胰島素分泌不足或作用不良，血糖便節節上升，抽血即可判斷是否罹患糖尿病。

然而，一滴血並不能查出所有疾病。

有些癌細胞不分泌腫瘤指標，像早期肝癌只有約三分之一AFP會升高，腦癌及許多癌症在早期甚至晚期，血液檢查也可能完全正常。換句話說，抽血正常，並不等於身體沒有問題。

因此，想全面掌握健康，不能只靠一管血，還需搭配超音波、電腦斷層、內視鏡等影像檢查。人體這個歷經千萬年演化的精密機器，處處藏有健康陷阱，唯有正確醫學知識加上定期檢查，與醫師合作，才能真正守住自己的「一寸江山」。