交通部長陳世凱走入夜市宣導道路安全 逾千人共襄盛舉座無虛席

交通部23日晚間於人潮熱絡的台中大慶夜市舉辦「交通安全作伙行 部長陪你踅夜市開講」活動，透過貼近地方、走入生活場域方式，向民眾說明高齡換照新制與正確用路觀念。交通部長陳世凱出席，並邀請高齡換照新制代言人沈文程及交通安全宣導大使王彩樺共同參與，與民眾零距離互動宣導，現場座無虛席，逾千人共襄盛舉晚間的宣導快閃活動，除了享受美食、逛夜市，還在沈文程、王彩樺的歌聲中，了解正確的交通觀念。

陳世凱強調，夜市不只是吃東西、逛街的場所而已，更是民眾生活的一部分，因此交通部選擇走進夜市、貼近人民，希望能與大家「作伙走、作伙聽、作伙把安全記在心肝底」，同時把用路人常見的道路風險告訴大家，也提醒年滿70歲的長輩，今年5月高齡換照新制即將上路，要記得去監理站更換駕照。

陳世凱進一步指出，臺灣已經正式進入超高齡社會。對長者來說，開車不只是代步工具，更是參與社會、生活自主的重要依靠，交通部特別跟醫師團隊合作，幫助長輩瞭解身體狀況，也安排交通講習與危險感知體驗課程，讓已經有幾十年駕駛經驗的長者，能夠更新對交通環境和法規的理解。同時，交通部也推動「駕照分級管理制度」，讓制度更彈性、更有溫度，讓安全駕駛不再只是標準化的規定，而是貼近每位長者的實際需求。

今日活動中，代言人沈文程以溫暖、幽默、親切方式與向現場民眾說明駕照新制重點，並特別關心長者與其家庭的用路安全。沈文程表示，他會安排時間去換發駕照，用行動支持高齡換照政策，並告訴長輩高齡換照制度不是要限制，更不是要把駕照收回來，換照不是負擔是保障，不是限制而是守護，而是讓長輩更安心、讓家人更放心的開車。另外，宣導大使王彩樺也透過生動活潑方式，結合實際生活情境，向駕駛宣導避免分心疲勞駕駛、拒絕酒後駕車、不闖紅燈、停讓行人等重要性，同時提醒行人走在路上時，過馬路一定要專心、暫時放下手機，依號誌標線，走在斑馬線上，勿違規於路段穿越馬路等，強調每一個小小守法行為，都是守護自己與他人安全重要關鍵。

交通部表示，貼近民眾在地宣導的成效很好，未來持續推動更多元、創新宣導方式，讓道路交通安全不只是口號，交通安全也需要全民一起重視、參與，將正確的交通觀念深植心中並努力實踐。