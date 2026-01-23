靠藥物暴瘦卻聽到自己呼吸聲 男罹耳咽管開放症

1名40多歲男性靠著藥物在1個月暴瘦10公斤，卻出現耳朵悶、聽到自己呼吸聲等症狀，竟是罹患「耳咽管開放症」。醫師示警，體重快速下降，水分、脂肪快速流失恐引發此病。

收治這名個案的新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄對媒體說明，「耳咽管」是中耳與鼻咽部之間的連接通道，有平衡耳內壓力、排出分泌物保護中耳、避免鼻咽病菌倒流至中耳腔等功能，正常情況下應該閉合，並會在吞嚥時暫時打開，阻塞或開放都會造成不適。

若耳咽管持續處於開放狀態，無法正常閉合，則是「耳咽管開放症」。郭又瑄說明，其症狀包含覺得耳悶悶的、但跟搭飛機時的悶塞感不同，且會聽到自己的呼吸聲或吞嚥聲、說話會有回音，症狀會在躺下時緩解，運動時症狀又會加重；雖然不會痛、也不會有分泌物，卻對生活品質有嚴重影響。

耳咽管開放症的發生原因，郭又瑄說明，常見原因除年紀增長、賀爾蒙變化外，還有在體重快速下降時，體內水分減少、黏膜變薄，加上支撐耳咽管的脂肪墊流失，也可能導致耳咽管「關不起來」。

近年人們越來越重視體重控制、減重藥物盛行，郭又瑄說，觀察門診相關個案有增加趨勢，除這名男性上班族，還有1名20多歲長期戴耳機工作的女性客服人員，症狀為突然聽到嚴重回音，原以為是設備故障，就醫發現是耳咽管開放症，且自述也有短期內體重大量減輕情況。

郭又瑄強調，並非用藥或減重，就一定會引發耳咽管開放症，但是快速減重務必注意相關風險。治療上，多數患者透過調整減重速度、補充水分，搭配適當鼻沖洗，會慢慢自行緩解；若持續未緩解，也可透過耳咽管開口玻尿酸、自體脂肪注射等方式改善。

至於耳咽管的保護，郭又瑄說，照顧好鼻子、保護呼吸道、控制胃食道逆流與適當的體重控制，都是重要撇步，若有症狀可向專業醫師尋求協助。