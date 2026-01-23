快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

靠藥物暴瘦卻聽到自己呼吸聲 男罹耳咽管開放症

中央社／ 台北23日電

1名40多歲男性靠著藥物在1個月暴瘦10公斤，卻出現耳朵悶、聽到自己呼吸聲等症狀，竟是罹患「耳咽管開放症」。醫師示警，體重快速下降，水分、脂肪快速流失恐引發此病。

收治這名個案的新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄對媒體說明，「耳咽管」是中耳與鼻咽部之間的連接通道，有平衡耳內壓力、排出分泌物保護中耳、避免鼻咽病菌倒流至中耳腔等功能，正常情況下應該閉合，並會在吞嚥時暫時打開，阻塞或開放都會造成不適。

若耳咽管持續處於開放狀態，無法正常閉合，則是「耳咽管開放症」。郭又瑄說明，其症狀包含覺得耳悶悶的、但跟搭飛機時的悶塞感不同，且會聽到自己的呼吸聲或吞嚥聲、說話會有回音，症狀會在躺下時緩解，運動時症狀又會加重；雖然不會痛、也不會有分泌物，卻對生活品質有嚴重影響。

耳咽管開放症的發生原因，郭又瑄說明，常見原因除年紀增長、賀爾蒙變化外，還有在體重快速下降時，體內水分減少、黏膜變薄，加上支撐耳咽管的脂肪墊流失，也可能導致耳咽管「關不起來」。

近年人們越來越重視體重控制、減重藥物盛行，郭又瑄說，觀察門診相關個案有增加趨勢，除這名男性上班族，還有1名20多歲長期戴耳機工作的女性客服人員，症狀為突然聽到嚴重回音，原以為是設備故障，就醫發現是耳咽管開放症，且自述也有短期內體重大量減輕情況。

郭又瑄強調，並非用藥或減重，就一定會引發耳咽管開放症，但是快速減重務必注意相關風險。治療上，多數患者透過調整減重速度、補充水分，搭配適當鼻沖洗，會慢慢自行緩解；若持續未緩解，也可透過耳咽管開口玻尿酸、自體脂肪注射等方式改善。

至於耳咽管的保護，郭又瑄說，照顧好鼻子、保護呼吸道、控制胃食道逆流與適當的體重控制，都是重要撇步，若有症狀可向專業醫師尋求協助。

體重 減重 醫師

延伸閱讀

打瘦瘦針體型小一號 耳朵卻悶悶 醫：瘦太快影響耳咽管 嚴重需手術

減重藥造福航空業 乘客變瘦省燃料

研究證實「三條黃金法則」有效降低30%糖尿病風險

李泳知瘦身秘訣公開！成功減重13公斤、體脂降10%運動與飲食菜單全解析

相關新聞

北捷公告「乘客行動電源自燃」將求償 新北捷運：不強制禁止使用

國內外曾發生行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分，恐釀成大型事故，台北捷運今天公布，日後加強宣導進站不要使用行動電...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

大陸爆瘦瘦針降價競爭 禮來籲購買正品：陸售價調整不影響台灣

被民眾用於減重的「瘦瘦針」，成分為腸泌素，市面上有諾和諾德「週纖達」及禮來「猛健樂」二種產品。近期，多家中國大陸媒體報導...

「住宅火警多與電氣有關」 消防專家點名3電器殺手：舊了就快丟

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，引發各界討論。網紅「消防神主牌」在Threads上點出，住宅火警案件多數...

台糖與日本若櫻鐵道締盟 票券互惠讓鐵道連結台日情誼

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，今年1月31日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。