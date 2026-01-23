快訊

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

台糖與日本若櫻鐵道締盟 票券互惠讓鐵道連結台日情誼

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起互持車票可換對方票1張。圖／台糖公司提供
台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起互持車票可換對方票1張。圖／台糖公司提供

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，今年1月31日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換若鐵1日券，同樣地持若鐵車票也可換乘烏樹林五分車，優惠時間長達1年。

糖鐵若鐵 攜手前行」觀光合作簽約典禮今天在台南烏樹林休閒園區辦理，台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人及專務經理矢部雅彥在眾人的見證下簽訂合作協議。未來雙方將在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等各層面展開多元合作，好讓更多旅客認識台灣糖鐵及日本若櫻鐵道深厚的歷史底蘊。

為見證這場跨國界的新里程碑，台糖也特別請出電影大濛中現身的370號蒸汽火車頭，鳴笛牽引著1941年製的109巡道車緩緩前行，並陳列多種糖鐵機車頭伴行，為台日雙方攜手合作獻上美好的祝福。

台糖表示，台灣糖鐵從一開始載運甘蔗到現今的觀光體驗，已經在台灣這片土地上奔馳超過120年。擁有96年歷史的日本若櫻鐵道也跟烏樹林糖鐵一樣，走過產業轉型與地方再生的歷程，從原始的運輸功能轉化為文化資產與觀光價值，是地方創生與時代變遷的最佳見證。

台糖期望藉由本次為期1年的票券互惠合作，邀請更多旅人走訪台南烏樹林，走進日本若櫻，感受兩地再生傳承過程中所綻放的動人風景，讓鐵道成為連結雙方城市與台日文化的橋梁。

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議。圖／台糖公司提供
台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議。圖／台糖公司提供
台糖烏樹林休閒園區特別請出電影「大濛」中現身的370號蒸汽火車頭，鳴笛緩緩前行。圖／台糖公司提供
台糖烏樹林休閒園區特別請出電影「大濛」中現身的370號蒸汽火車頭，鳴笛緩緩前行。圖／台糖公司提供
台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起互持車票可換對方票1張。圖／台糖公司提供
台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起互持車票可換對方票1張。圖／台糖公司提供

鐵道 日本 糖鐵 台糖

延伸閱讀

細膩捕捉戰後日本童年微光！法國獨立動畫「小雨愛蜜莉」入圍奧斯卡

台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

飛日本小松因天候不佳轉降仙台 花12小時後又飛回台灣

赴日必買！萊爾富開賣日本「消除疲勞神器」 網曝效果：真的酸到提神

相關新聞

北捷公告「乘客行動電源自燃」將求償 新北捷運：不強制禁止使用

國內外曾發生行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分，恐釀成大型事故，台北捷運今天公布，日後加強宣導進站不要使用行動電...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

大陸爆瘦瘦針降價競爭 禮來籲購買正品：陸售價調整不影響台灣

被民眾用於減重的「瘦瘦針」，成分為腸泌素，市面上有諾和諾德「週纖達」及禮來「猛健樂」二種產品。近期，多家中國大陸媒體報導...

「住宅火警多與電氣有關」 消防專家點名3電器殺手：舊了就快丟

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，引發各界討論。網紅「消防神主牌」在Threads上點出，住宅火警案件多數...

台糖與日本若櫻鐵道締盟 票券互惠讓鐵道連結台日情誼

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，今年1月31日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。