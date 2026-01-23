台糖與日本若櫻鐵道締盟 票券互惠讓鐵道連結台日情誼

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，今年1月31日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即可免費兌換若鐵1日券，同樣地持若鐵車票也可換乘烏樹林五分車，優惠時間長達1年。

「糖鐵若鐵 攜手前行」觀光合作簽約典禮今天在台南烏樹林休閒園區辦理，台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人及專務經理矢部雅彥在眾人的見證下簽訂合作協議。未來雙方將在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等各層面展開多元合作，好讓更多旅客認識台灣糖鐵及日本若櫻鐵道深厚的歷史底蘊。

為見證這場跨國界的新里程碑，台糖也特別請出電影大濛中現身的370號蒸汽火車頭，鳴笛牽引著1941年製的109巡道車緩緩前行，並陳列多種糖鐵機車頭伴行，為台日雙方攜手合作獻上美好的祝福。

台糖表示，台灣糖鐵從一開始載運甘蔗到現今的觀光體驗，已經在台灣這片土地上奔馳超過120年。擁有96年歷史的日本若櫻鐵道也跟烏樹林糖鐵一樣，走過產業轉型與地方再生的歷程，從原始的運輸功能轉化為文化資產與觀光價值，是地方創生與時代變遷的最佳見證。