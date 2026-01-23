「在音樂裡說真話才能長久」 魏樂富與葉綠娜雙鋼琴合奏48年

台灣知名雙鋼琴組合魏樂富與葉綠娜賢伉儷，將舉行合作48年雙鋼琴演奏會。葉綠娜分享可持續合作的秘密，在於彈得好不好都會明白說，「在音樂裡說真話，才能長長久久合作。」

魏樂富（Rolf-Peter Wille）與葉綠娜自1979年起組雙鋼琴搭檔，並且結為連理，活躍演奏舞台至今。

葉綠娜說，當年要申請加拿大班夫（Banff）一個音樂學校課程，擔心萬一有一個人沒選上，最後決定以雙鋼琴搭檔，果然順利一起出發，「那一趟認識了約翰‧凱吉（John Cage），這次音樂會要用『青春舞曲』向他致敬。」

魏樂富表示，「青春舞曲」是已故音樂教育家林榮德委託他編曲給孩子們的音樂教材，也收錄在兩人錄製的第一張專輯，「這首曲子以預置鋼琴跟鋼琴一起演出，預置鋼琴是約翰‧凱吉1938年發明，他將橡皮、螺絲、木頭等物品塞到琴絃之間，改變鋼琴的音色，讓鋼琴宛如打擊樂團，可以做出奇妙的聲響。」

魏樂富說，那時候在班夫曾與約翰‧凱吉合作，演出過他的預置鋼琴作品「歌之書（Book ofSongs）」，收穫很多；但因預製鋼琴需要很長準備期，「青春舞曲」也很久沒有演出，這次音樂會除了向約翰‧凱吉致敬，也要向林榮德致敬，「謝謝他讓我有機會認識台灣的音樂。」

葉綠娜表示，或許因為48年前沒有人用這種形式演奏鋼琴，反而讓他們有機會持續演奏，「兩人彈兩架鋼琴，四隻手的可能性的確自由許多。」

葉綠娜說，他們各自獨奏，也許許多鋼琴家一起演奏雙鋼琴，「但我們的組合還是比較習慣，可以對彼此誠實，彈得好不好都可以明白說，這反而可以繼續搭檔下去。」

這次音樂會選曲對兩人來說充滿意義，好比李斯特的交響詩「前奏曲」雙鋼琴版。魏樂富說，過去經常演奏這首樂曲，但它曾被德國納粹政府當成來自前線特別消息（Sonder-Meldungen）的片頭音樂，多年來算是禁曲，「但對我們來說，這首樂曲充滿讀書時期的回憶，希望跟大家分享。」

「魏樂富&葉綠娜雙鋼琴48年演奏會」將於3月19日舉行，地點在台北國家音樂廳。