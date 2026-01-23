老協寒冬送暖！號召大眾捐助弱勢長輩年菜 目前募集進度還缺3成

老人福利關懷協會成立屆滿22周年，致力守護全台獨居、拾荒等清寒貧困長者，如今每年可扶助2000名弱勢長輩。農曆新年前夕，老協動員上百名志工展開全台訪視，並送上年菜，讓長輩好過年。今天下午也於台北市萬華舉辦「寒冬送暖 年菜傳情」活動，邀請近百位長輩前來領取年菜。老協說，目前年菜募集進度還缺3成，呼籲各界踴躍送暖。

老協表示，今天上午近30位協會同仁與寬魚、君綺醫美的志工前往和平青草園場佈，等著迎接萬華區和平、雙園里里內近百位65歲以上，低收、中低收及邊緣戶等獨居或拾荒等清寒長輩及弱勢家庭。

80歲的方奶奶與身障的女兒同住，每每想起離世的兒子總悲傷不已，今天難得走出家門參與活動，看到現場精彩表演，年輕熱情的志工陪伴奶奶聊聊近況，協會也特別安排由小可樂果劇團的寶貝們為長輩們圍上保暖圍巾，經常深鎖眉頭的奶奶被溫馨氣氛感染，終於綻放笑顏，開心滿足的帶著年菜回家。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，去年底全台65歲以上的長者已達467萬3155人，占總人口數的20%，其中有上百萬的貧困長者，可能獨居或是老老照顧，或者仍背負家庭生活重擔。協會感謝君綺醫美、寬魚國際號召與捐助支持愛心年菜募集計畫，讓協會不僅能再度舉辦年菜傳情活動，也能順利將年菜送往中南部偏鄉發送，老協才能在寒冬之際傳遞社會大眾的愛與關懷，助艱苦的老大人們農曆新年溫暖不孤獨。

老人福利關懷協會在全台設有6個服務據點，足跡遍及全台各縣市，尤其深入中南部偏鄉地區扶助清寒弱勢長輩。現持續募集愛心年菜募，主要為弱勢長輩募愛心年菜，以及到偏鄉地區與獨居長輩提前開心圍爐呷熱鬧，目前募集進度還缺3成，歡迎各界踴躍捐助愛心年菜，可上協會官網或臉書線上捐助，或撥老協愛心專線：（02）8791-2191。