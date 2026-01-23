快訊

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

老協寒冬送暖！號召大眾捐助弱勢長輩年菜 目前募集進度還缺3成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
老人福利關懷協會今下午在台北市萬華舉辦「寒冬送暖 年菜傳情」活動，邀請近百位長輩前來領取年菜。圖/老協提供
老人福利關懷協會今下午在台北市萬華舉辦「寒冬送暖 年菜傳情」活動，邀請近百位長輩前來領取年菜。圖/老協提供

老人福利關懷協會成立屆滿22周年，致力守護全台獨居、拾荒等清寒貧困長者，如今每年可扶助2000名弱勢長輩。農曆新年前夕，老協動員上百名志工展開全台訪視，並送上年菜，讓長輩好過年。今天下午也於台北市萬華舉辦「寒冬送暖 年菜傳情」活動，邀請近百位長輩前來領取年菜。老協說，目前年菜募集進度還缺3成，呼籲各界踴躍送暖。

老協表示，今天上午近30位協會同仁與寬魚、君綺醫美的志工前往和平青草園場佈，等著迎接萬華區和平、雙園里里內近百位65歲以上，低收、中低收及邊緣戶等獨居或拾荒等清寒長輩及弱勢家庭。

80歲的方奶奶與身障的女兒同住，每每想起離世的兒子總悲傷不已，今天難得走出家門參與活動，看到現場精彩表演，年輕熱情的志工陪伴奶奶聊聊近況，協會也特別安排由小可樂果劇團的寶貝們為長輩們圍上保暖圍巾，經常深鎖眉頭的奶奶被溫馨氣氛感染，終於綻放笑顏，開心滿足的帶著年菜回家。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，去年底全台65歲以上的長者已達467萬3155人，占總人口數的20%，其中有上百萬的貧困長者，可能獨居或是老老照顧，或者仍背負家庭生活重擔。協會感謝君綺醫美、寬魚國際號召與捐助支持愛心年菜募集計畫，讓協會不僅能再度舉辦年菜傳情活動，也能順利將年菜送往中南部偏鄉發送，老協才能在寒冬之際傳遞社會大眾的愛與關懷，助艱苦的老大人們農曆新年溫暖不孤獨。

老人福利關懷協會在全台設有6個服務據點，足跡遍及全台各縣市，尤其深入中南部偏鄉地區扶助清寒弱勢長輩。現持續募集愛心年菜募，主要為弱勢長輩募愛心年菜，以及到偏鄉地區與獨居長輩提前開心圍爐呷熱鬧，目前募集進度還缺3成，歡迎各界踴躍捐助愛心年菜，可上協會官網或臉書線上捐助，或撥老協愛心專線：（02）8791-2191。

年菜 長輩 愛心

延伸閱讀

花蓮老家協會攜手公益平台送年菜 獨居嬤笑開懷「100分的好吃」

老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味

台中市獅子會寒冬送暖18年 獨居長者提前圍爐

凍漲！台中第五市場「百元年菜」22日開賣 10道菜只要1450元

相關新聞

北捷公告「乘客行動電源自燃」將求償 新北捷運：不強制禁止使用

國內外曾發生行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分，恐釀成大型事故，台北捷運今天公布，日後加強宣導進站不要使用行動電...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

大陸爆瘦瘦針降價競爭 禮來籲購買正品：陸售價調整不影響台灣

被民眾用於減重的「瘦瘦針」，成分為腸泌素，市面上有諾和諾德「週纖達」及禮來「猛健樂」二種產品。近期，多家中國大陸媒體報導...

「住宅火警多與電氣有關」 消防專家點名3電器殺手：舊了就快丟

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，引發各界討論。網紅「消防神主牌」在Threads上點出，住宅火警案件多數...

台糖與日本若櫻鐵道締盟 票券互惠讓鐵道連結台日情誼

台糖公司與日本若櫻鐵道今天簽訂觀光合作協議，今年1月31日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。