北捷公告「乘客行動電源自燃」將求償 新北捷運：不強制禁止使用

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
北捷公告將對乘客使用行動電源若自燃等意外釀成列車停駛會依情況求償，新北捷運公司表示不強制旅客使用行動電源。圖／聯合報系資料照片
北捷公告將對乘客使用行動電源若自燃等意外釀成列車停駛會依情況求償，新北捷運公司表示不強制旅客使用行動電源。圖／聯合報系資料照片

國內外曾發生行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分，恐釀成大型事故，台北捷運今天公布，日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。新北捷運公司總經理吳國濟說，如旅客使用不當或設備異常導致火災、設備損壞或營運中斷，將依民法等相關法令，對實質損害部分進行求償。

新北捷運公司表示，目前中央法規尚未明文禁止，且行動電源是現代生活必需品，新北捷運營運範圍包括環狀線、淡海捷運及安坑輕軌現階段都維持既有規定，不強制禁止旅客使用。

新北捷運公司表示，針對鋰電池致災的風險，新北捷運採取加強安全意識宣導，呼籲旅客在使用時，務必留意設備狀態，若有發熱或異常請立即停止使用，共同維護乘車環境。但因目前對於乘客使用電池自燃並未有法源依據可處罰，捷運公司希望交通部研議全國一致的規範，讓營運機構有明確的法源依據，兼顧旅客便利與營運安全。

