北捷公告「乘客行動電源自燃」將求償 新北捷運：不強制禁止使用

國內外曾發生行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分，恐釀成大型事故，台北捷運今天公布，日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。新北捷運公司總經理吳國濟說，如旅客使用不當或設備異常導致火災、設備損壞或營運中斷，將依民法等相關法令，對實質損害部分進行求償。

新北捷運公司表示，目前中央法規尚未明文禁止，且行動電源是現代生活必需品，新北捷運營運範圍包括環狀線、淡海捷運及安坑輕軌現階段都維持既有規定，不強制禁止旅客使用。

新北捷運公司表示，針對鋰電池致災的風險，新北捷運採取加強安全意識宣導，呼籲旅客在使用時，務必留意設備狀態，若有發熱或異常請立即停止使用，共同維護乘車環境。但因目前對於乘客使用電池自燃並未有法源依據可處罰，捷運公司希望交通部研議全國一致的規範，讓營運機構有明確的法源依據，兼顧旅客便利與營運安全。