大陸爆瘦瘦針降價競爭 禮來籲購買正品：陸售價調整不影響台灣

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
被民眾用於減重的「瘦瘦針」，成分為腸泌素，市面上有諾和諾德「週纖達」及禮來「猛健樂」二種產品。本報資料照片
被民眾用於減重的「瘦瘦針」，成分為腸泌素，市面上有諾和諾德「週纖達」及禮來猛健樂」二種產品。近期，多家中國大陸媒體報導，因應週纖達專利期將於今年到期，諾和諾德在大陸眾多省份將週纖達售價調降至一半，專利時間尚有多年的禮來也大幅降低猛健樂售價因應。對此，台灣禮來指出，國內售價不受中國市場價格影響，呼籲民眾向國內合格醫療機構購藥，確保取得正品。

中國猛健樂降價消息，引發國內社群討論，有網友關心如何從跨海購入，其他網友建議可在淘寶等購物網站搜尋猛健樂在中國的藥品名稱「穆峰達」，或利用社群群組等購入，但猛健樂必須低溫保存，網友彼此提醒需注意冷鏈問題。

台灣禮來指出，禮來公司在中國市場並未採用彈性或動態定價策略，未經營社群折扣群組，也未在第三方零售平台設定零售價格，中國消費者所購得藥品價格，都是中國合格零售商依照當地法規制度訂定。

國內一位不具名開業醫師分析，因民眾需求量大，目前坊間診所不論科別，幾乎都有販售猛健樂，售價從每針一萬出頭至二萬元都有，因用藥後不能中斷用藥，除非本就因商務往返，或一次大量購足，否則民眾赴中國買藥回台使用並不划算，且為確保用藥安全，建議仍要諮詢醫師意見用藥。

台灣禮來強調，全球各地藥品法規、給付制度各有不同，本次中國市場售價調整，並不會影響包含台灣在內的其他藥品市場，將持續與相關單位共同努力，提升藥品近性，並致力提供安全且高品質藥物，守護病人權益，呼籲民眾僅向台灣合格醫療機構購買藥品，以確保取得正品，保障自身用藥安全。

猛健樂 售價 禮來 藥品

護理師挨打腦震盪 衛福部優化醫療暴力防範處置流程

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

大陸爆瘦瘦針降價競爭 禮來籲購買正品：陸售價調整不影響台灣

被民眾用於減重的「瘦瘦針」，成分為腸泌素，市面上有諾和諾德「週纖達」及禮來「猛健樂」二種產品。近期，多家中國大陸媒體報導...

「住宅火警多與電氣有關」 消防專家點名3電器殺手：舊了就快丟

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，引發各界討論。網紅「消防神主牌」在Threads上點出，住宅火警案件多數...

流鼻血、情緒異常鬧離婚…竟是2.5公分腦瘤作祟 北醫附醫用鼻腔鏡切除

40多歲劉先生因持續出現頭痛、頭暈、複視等症狀，擤鼻涕時竟擤出一灘血，還伴隨情緒改變，導致家庭關係緊繃，險些與妻子離婚。...

注意！Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

重度使用Google Gmail郵件的用戶注意了！從今年2026年1月起，Gmail不再支援透過POP協議從第三方帳號收取信件，也不能在Gmail查看第三方帳戶的電子郵件，但仍有2方法可以解決此問題。

