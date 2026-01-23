「紙風車368藝術工程」將滿20年 創辦人李永豐：悲欣交集

快訊

中央社／ 台北23日電
紙風車文教基金會推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」將滿20年，24日將舉行紀錄片播映與特別演出，基金會創辦人李永豐（圖）23日表示，這次特別演出希望帶領觀眾重溫這段表演藝術界為台灣孩子努力扎根的感動與初心。圖／中央社
紙風車文教基金會推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」將滿20年，24日將舉行紀錄片播映與特別演出，基金會創辦人李永豐（圖）23日表示，這次特別演出希望帶領觀眾重溫這段表演藝術界為台灣孩子努力扎根的感動與初心。圖／中央社

紙風車文教基金會推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」即將屆滿20年，24日將在北藝中心舉行紀錄片播映與紙風車特別演出，創辦人李永豐表示這一路走來，「悲欣交集、衷心感謝。」

紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」從2006年啟動至今，累積167萬名觀眾與19萬筆捐款支持，成為這個世代台灣孩子童年的共同記憶。李永豐表示，「20年走來至今，其實有一點躊躇猶豫，但之前白沙屯媽祖路過來看戲，用祂的轎身輕敲舞台，我知道祂是在安慰跟鼓勵我們，繼續往前走。」

李永豐說，這次特別演出要讓觀眾透過舞台演出和紀錄片影像，重溫這段表演藝術界為台灣孩子努力札根的感動與初心，也感謝20年來全台灣一路相伴的贊助者、捐款人、志工、協力者與夥伴，「大家都是紙風車的貴人，在我們最困難最低潮的時刻，總有人默默又接住了我們。」

北藝中心董事長王文儀表示，大家在這裡見證了一個屬於21世紀的台灣奇蹟，能夠參與，北藝中心感到萬分榮幸，「比起紙風車對於台灣兒童所做的一切事情，北藝中心所有的支援不及千萬分之一。」

王文儀形容李永豐像莊子「逍遙遊」裡面的超凡人物列子，乘風而行、自由自在，「紙風車告訴孩子們要相信自己、堅持到底，最堅持這個精神的，正是李永豐。」李永豐有著「硬頸」的精神與所有劇場的「硬核（hardcore）」能力，但他舉重若輕，「把擔子往心裏吞，把歡樂帶給全台灣的孩子。」

「紙風車368兒童藝術工程」20週年特別演出將在北藝中心舉行，結合金馬獎導演楊力州歷時三年拍攝的「368紀錄片」，觀眾將在上半場欣賞紙風車368巡演的經典演出，下半場展開368紀錄片劇場的首映。

今天彩排了紙風車劇團經典的橋段包括唐吉軻德以及黑光劇等等，重返熟悉的專業劇場，不用被戶外冷冽的寒流與冬雨干擾，對紙風車團隊而言，回到劇場像是回到最初的起點，幸福地如同「回家」。

李永豐說，紙風車信仰的未來領導人必須要具備創意、美學、愛與關懷，至今依舊受用。從紙風車的演出中，可以給孩子們看到不同的創意，不同的文化，不同的文明，「這也是我們不變的核心價值。」

紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出24日將在台北表演藝術中心大劇院登場，23日舉辦彩排記者會，搶先曝光精彩片段。圖／中央社
紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出24日將在台北表演藝術中心大劇院登場，23日舉辦彩排記者會，搶先曝光精彩片段。圖／中央社
堅持走過20年，紙風車368兒童藝術工程24日將在台北表演藝術中心舉行特別演出，23日下午彩排，演出者在漆黑微光中表演精彩橋段。圖／中央社
堅持走過20年，紙風車368兒童藝術工程24日將在台北表演藝術中心舉行特別演出，23日下午彩排，演出者在漆黑微光中表演精彩橋段。圖／中央社

紙風車 北藝中心 紀錄片 劇場 表演藝術

