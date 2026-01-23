「住宅火警多與電氣有關」 消防專家點名3電器殺手：舊了就快丟

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，引發各界討論。網紅「消防神主牌」在Threads上點出，住宅火警案件多數都與電氣有關，各界現在正在悲憤詹姓消防員殉職，也應該要探討火警到底是怎麼發生的，他點出三類電器，分別為鋰電池產品、使用逾10年的老舊家電、未妥善使用的延長線，都是最容易引發火警的電器。

消防神主牌指出，第一種電器殺手為「鋰電池產品」，如無線吸塵器、行動電源、按摩槍等，只要電池充滿時常處於繼續充電的「過充」狀態，或曾受潮、摔過，導致其內部結構受損，這類鋰電池產品就不再是電器，而成為家中最不定時炸彈。

鋰電池受到物理損傷或短路的情況下，溫度很可能會快速上升，導致電解液分解並產生可燃氣體，引發「熱失控」，消防神主牌指出，這種燃燒完全不需要氧氣，幾秒鐘溫度就會破數百度，如果將它放在雜物堆旁，只要一瞬間，就會形成一場無法撲滅的大火。

他提醒，使用鋰電池產品時，千萬不要在睡覺時不要充電，因為一旦發生意外，根本來不及跑；再者是，人不在家時就應該拔掉插頭，只要監控不到鋰電池的充電狀態，最好的方法就是不要充；第三是鋰電池產品外觀出現膨脹，或是只要有摔過，馬上回收，千萬不要心存僥倖繼續使用。

第二種電器殺手是「服役超過10年的老舊家電」，消防神主牌指出，基隆大火發生的地點是一棟透天厝，很多長輩會將「捨不得丟」的老戰友堆積在屋內，像是用了15年、20年的吹風機、電風扇，別以為這些電器外觀如常，但內部馬達承軸可能因為長期使用已經卡死，運轉時會出現高溫，又或是外觀的電源線絕緣外皮已經硬化、龜裂還持續使用，這些都可能導致走火。

他強調，老車都會害怕拋錨了，這些老電器為什麼不怕它會起火？只要發現老舊電器使用時，比較容易熱，或是電線外觀有受損，千萬不要懷疑，立刻丟棄，自己的命比這些產品的壽命重要。

第三種電器殺手則是「被折磨的延長線」，每個家庭電視櫃後方，都是藏有最多條電線的地方，通常電視牆的插頭不足，會使用延長線，如果延長線不慎被電視櫃的腳壓住，很容易使電線內部的銅管斷裂，一旦短路就會產生火花，周邊有易燃物就可能導致火警。

第二類狀況是，一條延長線上，同時插滿高功率電器，電流過載就可能因為過熱引發火苗；最後是有些民眾會把長度較長的電線綑綁起來，有時也會將延長線的線路綁起來使用，都可能因為綑綁使其散熱不良、高溫熔毀。

消防神主牌提醒，下個月即將是農曆春節，呼籲民眾近期大掃除時，一定要立刻檢查這三類電器，平時使用這三類電器，應把握鋰電池產品，不要摔、不過充、膨脹即回收；老家電超過10年請考慮汰換，而延長線則是不綑綁、不重壓、不插滿，才能避免住宅電器走火悲劇。