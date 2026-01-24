2026 TSO 樂季總覽：把交響樂，排進臺北的城市日常

如果你習慣用展覽、戲劇或市集安排生活，那麼 2026 年的臺北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra, TSO）樂季，也值得被正式放進臺北的行事曆裡。交響樂不再只是為少數人準備的專業場域，而是一整年在城市中持續展開的文化節奏—下班後的音樂廳夜晚、週末午後的戶外演出，都是生活自然延伸的一部分。

上半年核心：多元曲目勾勒城市文化地貌

2026 年上半年，TSO 以多樣風格的經典與當代作品，構築豐富的城市音樂版圖。桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal） 將率領 TSO 演出伯恩斯坦（Leonard Bernstein）第三號交響曲《卡迪希》，以及馬勒第六、七號交響曲。殷巴爾活躍國際樂壇逾六十年，對馬勒作品的詮釋被視為當代權威；今年，他不僅首度在臺灣指揮《卡迪希》，也將以馬勒龐大的精神與結構為臺北呈現難得一見的世界級現場演繹。

伯恩斯坦的《卡迪希》直面社會、文明與人類心靈的核心議題，傳達一個清楚而堅定的文化立場：交響樂不只是娛樂，而是城市在當代語境中，持續進行自我思考與凝聚的重要方式。

此外，上半年亦涵蓋多首經典與當代並陳的作品，同時也將呈現聖桑斯《詩人與繆思》、布魯克納第四號交響曲《浪漫》，以及作曲家杜布農（Richard Dubugnon）《靜默之詩》的世界首演，展現 TSO在風格與時代之間的寬廣視野。

「名家系列」則聚焦國際當代聲音：由韓國音樂家詮釋申東勳（Donghoon Shin）《人鼠之間》，呈現亞洲創作於全球樂壇的活躍能量；並帶來與洛杉磯愛樂共同委託創作的慕禮（Nico Muhly）協奏曲亞洲首演，多重樂器編制展現作曲家對聲響關係與當代協奏形式的嶄新想像。

首席指揮系列：經典與當代並置的音樂視野

新任首席指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）執棒的「首席指揮」系列，串聯莫札特、舒曼、布拉姆斯經典作品，以及澤姆林斯基《抒情交響曲》、理查．史特勞斯《唐璜》等重要曲目，並與卡普松（Gautier Capuçon）、芭蒂雅許薇莉（Lisa Batiashvili）、路易斯（Paul Lewis）、哈察特揚（Sergey Khachatryan）、奎拉斯（Jean-Guihen Queyras）等歐洲重要音樂家合作，引導觀眾在不同時代語彙之間，建立連貫而深入的聆聽經驗。

里柏瑞契長期活躍於歐洲樂壇，擅長在經典與當代之間建立清晰脈絡。他將觀眾視為音樂旅程的一部分，透過對作品背景與結構的深入理解，引導聽眾在音樂會現場完成一次完整而專注的聆聽經驗。

下半年重點：以大型作品展現樂團成熟度

在這令人期待的一年，TSO由首席指揮與桂冠指揮共同掌舵，進入下半年，桂冠指揮殷巴爾的大師系列，將奏響馬勒第一、九號交響曲，以及斯特拉溫斯基《春之祭》、巴爾托克《神奇的官大人》等二十世紀經典，帶領觀眾穿梭不同時代與風格的音樂語言。更將於首席指揮里柏瑞契的帶領下，呈現華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》（Wagner: Tristan und Isolde），展現樂團在大型結構、聲響層次與戲劇張力上的成熟度。

交響樂走出音樂廳，成為城市的一部分

交響樂不只存在於音樂廳，也在城市中持續流動。2026 年，TSO 透過名家系列、跨界企劃與戶外演出，開啟更多走近交響樂的入口。對習慣逛展、看劇或走進市集的城市人而言，這些節目提供了一種新的生活節奏——不必成為專家，也能把交響樂自然納入日常。

一整年的展望

2026 樂季，TSO 將以經典與當代交織，鋪陳雋永與新聲之間的張力與能量，殷巴爾、里柏瑞契與 TSO 攜手多位國際音樂家，讓臺北成為能近距離感受世界級音樂現場的城市。

不必遠行，臺北就是你最近的國際音樂文化座標。

2026 年，交響樂已被正式排進城市的日常行程之中。

TSO 2026 樂季【大師系列．首席指揮．名家系列】

