台灣館前進泰國春季旅展 主打24小時旅遊體驗

中央社／ 曼谷23日專電

台灣觀光署率領縣市政府與業者參加泰國春季國際旅展，並安排原住民文化書籤編織和車輪餅試吃活動。駐泰代表藍夏禮今天赴展區向業者致意，並強調台灣交通便利，對赴台泰國遊客人數持續成長信心十足。

觀光署表示，為吸引今年首季泰國出境旅客，觀光署率領全台縣市政府與觀光業者共61人組成代表團到泰國，參加從22日至25日舉行的泰國春季國際旅展（TITF），行銷2026台灣燈會、夜間觀光及多元主題旅遊。

觀光署駐曼谷辦事處主任陳憶婷表示，此次與各縣市地方政府一同參展，代表台泰雙方除了觀光交流，也進行城市交流，因此交流的面向相當多元。

她補充說，「台灣館希望能展現從白天玩到夜晚、24小時不打烊的概念」，意指無論白天或夜晚，台灣各地都有非常好玩的活動，因此展館設計體現了夜間文化的元素，如可供車輪餅試吃的夜市市集等。

陳憶婷指出，今年也是首次將AI科技帶進台灣館，在展區設置AI互動裝置，民眾拍照後，AI會將背景更換成台灣觀光景點，以提前感受各種活動魅力。

藍夏禮今天赴台灣館向業者致意，他指出，在旅展上，有3家台灣的航空公司，他們在台泰間設有許多航班。

藍夏禮說，台灣有許多觀光景點，擁有很多高山，且都離城市很近，因此「要去爬山或到山上喝茶、呼吸新鮮空氣，都很方便」。

他補充，台灣的交通也非常方便，如捷運系統完整，對不熟識路的外國旅客而言非常便利。

曾赴台灣的帕卡蓬（Pakkapol Ngaomuk）表示，台灣的美食很好吃，物價也很合理，天氣相當怡人，因此他很希望能再到台灣旅遊。

在台灣展區排隊，等待試吃車輪餅的泰國民眾拉薩蓬（Raksapong）曾到台灣2次，主要都在市區，對龍山寺和臭豆腐印象最為深刻。他說，台灣擁有許多自然景區，希望能規劃到阿里山旅行。

觀光署指出，泰國民眾到台灣享有免簽證、航程短，加上旅遊環境安全便利等優勢，因此吸引力正持續提升。此次展覽預計將帶動逾新台幣7000萬元的觀光產值。

另外，台灣代表團也將於26日舉辦B2B台灣觀光推廣會，邀請150家泰國旅遊業者、航空公司及媒體代表參加，預計將有逾4000場商務洽談，以加強台灣與泰國的觀光合作，為後續送客赴台打下基礎。

