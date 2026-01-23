「愛達女神號」首航基隆港 岸上觀光旅客踩鐵馬遊經典地標

基隆港今天迎接愛達郵輪旗下「愛達女神號」首航，搭載1977名旅客到達，基隆港務分公司以拖船噴水歡迎，岸上觀光行程以自行車旅遊為重點特色，船上準備自行車帶領旅客踩鐵馬觀光，結合郵輪、自行車、鐵道三大元素低碳行程。

愛達郵輪為德國三大郵輪品牌之一，與一般郵輪不同的是，德國郵輪規畫岸上觀光行程以自行車旅遊為重點特色，由船上準備自行車帶領旅客踩鐵馬觀光。

基隆港務分公司統計去年外籍旅客達37.6萬人次，創歷史新高及德國旅客躍居第四大客源國的龐大商機，特別針對德國郵輪品牌熱愛的自行車旅遊特色，串聯台鐵公司、台灣鐵道觀光協會及臺灣港埠協會，組成「郵鐵觀光大聯盟」，攜手台北市政府觀光傳播局跨域合作，共同開發結合郵輪、自行車、鐵道三大元素的低碳行程。

基隆分公司邀「愛達女神號」船上自行車遊程，從基隆港出發，帶著自行車搭乘台鐵至松山車站，自環島1號線0km起點出發，沿著基隆河濱自行車道追風前行。沿途行經林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮、孔廟等北經典地標。

這次踩線展現基隆港交通優勢，港口緊鄰火車站，台鐵可直接搭載自行車，河濱自行車道銜接便利，期盼增加靠泊基隆港的航次。