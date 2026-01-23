女居服員人數為男性5倍 性別刻板印象影響產業

快訊

中央社／ 台北23日電
家總秘書長陳景寧說，照顧工作在文化中易與女性連結，若能制度性支持男性進入居服員職場，打破刻板印象，有助改善男性照顧者處境。 情境示意圖／Ingimage
據統計，國內女性居服員人數約為男性的5倍。家總秘書長陳景寧說，照顧工作在文化中易與女性連結，若能制度性支持男性進入居服員職場，打破刻板印象，有助改善男性照顧者處境。

根據衛生福利部民國113年長期照顧居家服務使用者及照顧服務員性別分析，曾提供居家服務的居服員人數共有6萬3918人，其中男性為1萬745人、女性為5萬3173人，女性人數約為男性的5倍。

分析年齡分布，以未滿25歲者占比最低，且男性居服員年齡分布偏向青壯人口，女性居服員則以中高齡為主，男、女性年齡分布有差異。

對此，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧分析，長照居服員與照服員的職業情況，與護理人員相似，因被認為要「擅長照顧人」，在文化刻板印象中容易與女性連結，而這項調查結果也與此文化印象相符。

不過，「女性比較善於照顧」的刻板印象，也開始逐漸產生問題。陳景寧說，近年在照護現場可以見到，「兒子照顧者」在台灣是一個特別艱難族群。

陳景寧說明，現為50、60歲的男性族群，在成長過程中，接收較強的性別刻板印象教育，更少有培養照顧能力，例如過去很少下廚房備餐等，因此當面臨要照顧父母時，挑戰很大。

陳景寧說，「男人要成為強者」、「男主外女主內」等文化觀念，在他們的觀念中根深蒂固，且可能隱約有「媳婦要照顧公婆」的期待，但妻子觀念已改變，因此也可能引發夫妻問題。

至於男性照顧者的困境，陳景寧說，也反映在照顧悲劇事件中。雖然國內男性照顧者只占3成，但是施暴、照顧悲劇事件中，男性比例高達7成，女性只有3成，顯然男性對照顧者角色的適應力與韌力較低。

過往護理產業投注許多心力，鼓勵男性投入，陳景寧希望未來居服產業也可以更性別平等，透過政府獎勵措施等，鼓勵有照顧經驗男性投入居服工作；當「照顧」的性別刻板印象打破，就能創造安全感，讓男性不再受限原本想像，也較不會覺得成為照顧者是件丟臉或委屈的事情。

