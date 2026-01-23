快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

台14甲線及台8線高海拔段恐結冰 夜間預警封閉

中央社／ 南投23日電

台14甲線以及台8線高海拔路段可能積雪結冰，交通部公路局表示，台14甲線翠峰至大禹嶺、台8線107公里處至110公里處大禹嶺路段，今天下午5時至明天上午8時預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局發布訊息指出，依目前中央氣象署情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上及台8線高海拔路段有路面積雪結冰機率。

中區養護工程分局表示，為維護用路人車安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺，以及台8線107公里處至110公里處大禹嶺路段，今天下午5時起預警封閉，車輛只出不進。

另外考量台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段蜿蜒易打滑，此路段將雙向封閉，禁止通行。

中區分局說，24日上午8時會視天候及道路狀況，再決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行。

另外，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

延伸閱讀

冷氣團發威下冰霰 合歡山凍成童話世界

合歡山鳶峰到大禹嶺結冰未融 限加掛雪鏈通行

強烈冷氣團掰了 夜晚清晨1原因有寒意 雲圖見長江流域以北大範圍積雪

台東池上大橋使用近40年將退場 北上線新橋1月25日雙向通車

相關新聞

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

大陸爆瘦瘦針降價競爭 禮來籲購買正品：陸售價調整不影響台灣

被民眾用於減重的「瘦瘦針」，成分為腸泌素，市面上有諾和諾德「週纖達」及禮來「猛健樂」二種產品。近期，多家中國大陸媒體報導...

「住宅火警多與電氣有關」 消防專家點名3電器殺手：舊了就快丟

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，引發各界討論。網紅「消防神主牌」在Threads上點出，住宅火警案件多數...

流鼻血、情緒異常鬧離婚…竟是2.5公分腦瘤作祟 北醫附醫用鼻腔鏡切除

40多歲劉先生因持續出現頭痛、頭暈、複視等症狀，擤鼻涕時竟擤出一灘血，還伴隨情緒改變，導致家庭關係緊繃，險些與妻子離婚。...

注意！Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

重度使用Google Gmail郵件的用戶注意了！從今年2026年1月起，Gmail不再支援透過POP協議從第三方帳號收取信件，也不能在Gmail查看第三方帳戶的電子郵件，但仍有2方法可以解決此問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。