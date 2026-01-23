脊椎側彎25年 中醫大市醫微創手術矯正增高5公分

快訊

中央社／ 台中23日電

台中市1名55歲女子脊椎側彎25年，直到近年疼痛難忍才就醫，中醫大市醫今天表示，經施予3D導航微創矯正手術，術後身高增加約5公分，改善25年宿疾，終能安穩入睡。

委託中國醫藥大學經營的台中市立老人復健綜合醫院（簡稱中醫大市醫）微創脊椎中心，今天發表3D導航微創新技術治療個案，由微創脊椎中心助理副院長張建鈞說明治療過程。

中醫大市醫說明，這名55歲患者，年輕時曾被健檢醫師提醒脊椎側彎，多年來不以為意，直到近兩年伴隨脊椎劇痛、下肢麻痺與腫脹，夜晚經常因疼痛而失眠，症狀持續惡化，甚至到舉步維艱，已影響工作與生活品質，才經友人推薦到中醫大市醫骨科就醫。

張建鈞表示，患者因長期未治療，脊椎側彎角度已達48度，屬中重度退化性脊椎側彎，加上合併二尖瓣膜脫垂心臟病史，進行傳統開放式手術風險極高。經完整影像評估與跨科討論後，醫療團隊建議採取「微創前開3D導航矯正手術」。

張建鈞指出，手術在不大幅破壞背部肌群的情況下，從側邊小切口進行矯正與支撐重建。術後矯正至10度，同時恢復快速，4至5天即順利出院，疼痛明顯減輕，而且身高還增加約5公分。

共同執行手術的骨科部副部長林琮凱說明，脊椎側彎是指脊椎向側面異常彎曲，並伴隨椎體旋轉變形，並非單純姿勢不良。醫學上以Cobb角度作為判斷依據，超過10度即可診斷為脊椎側彎。若長期未處理，可能導致慢性疼痛、神經壓迫，甚至影響內臟功能。

偕同手術的骨科部醫師毛睿廷也提醒民眾，若發現長期站姿、走路或身體出現明顯傾斜，或有反覆腰背疼痛、下肢麻木等症狀，切勿輕忽，應及早接受專業評估。透過精準影像檢查與合適治療，多數患者都能改善疼痛，避免病情惡化。

手術 微創 中醫

