春節上國道 高速公路1968 App預測時間助規劃行程

中央社／ 台北23日電

春節將至，高公局今天表示，高速公路1968 App整合國道即時路段壅塞、事故及施工等資訊，其中時間預測功能導入AI技術，提供即時或未來100日內行車時間預測，讓民眾可彈性調整路線。

為提供民眾即時掌握國道路況與行車安全，交通部高速公路局發布新聞稿表示，持續優化高速公路1968App，整合即時路況、事件（壅塞、事故及施工等）資訊推播服務。

高公局表示，以高速公路1968 App中「時間預測」功能為例，以高速公路電子收費系統（ETC）歷史交通數據為資料基礎，導入AI技術以提升預測精準度，提供即時或未來100日內國道行車時間預測結果。

高公局表示，除了期盼能讓民眾規劃行程時可彈性調整路線，有效避開壅塞路段，實現分散車流目標外，還可同時查閱沿途路段天候、即時車速及路況影像。

今年春節從2月14日至22日共有9天連假，部分民眾規劃自行開車返鄉或外出旅遊，民眾可利用高速公路1968 App「時間預測」功能，並在即時規劃欄位輸入資料後，點選跳轉查看即時影像，至於在未來時間預測欄位，系統也會分別列出當日最佳出發時間或不建議出發時間。

另外，為分散春節連續假期尖峰時段車流，高公局提醒，在第一階段（除夕前），即2月14日至16日實施單一費率。

至於第二階段（初一後），高公局表示，2月17日至2月22日實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費及凌晨0至5時暫停收費等措施。

