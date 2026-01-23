快訊

自燃事件頻傳…北捷釋出新公告「進站勿使用行動電源」出事將求償

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國內外曾發生不少起行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分，恐釀成大型事故。 情境示意圖／Ingimage
國內外曾發生不少起行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分,恐釀成大型事故。 情境示意圖／Ingimage

國內外曾發生不少起行動電源自燃起火案，尤其在大眾運輸交通部分，恐釀成大型事故。台北捷運今天公布，日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。

北捷安全衛生處長林榮輝表示，根據統計北捷近三年來有5起行動電源自燃案，今年1月16日晚間，台北板南線列車就發生行動電源冒煙狀況，所幸旅客使用滅火器噴灑，也引起旅客恐慌，卻影響450名旅客需要轉乘列車。

他說，目前行動電源在大眾運輸方面，僅有航空公司有明確禁止使用，軌道系統部分，國內外都沒有針對行動電源有明確規範，所以北捷也率先台鐵、高鐵，在站內廣播宣傳、同仁巡視等方式呼籲民眾到捷運站內不要使用行動電源。

不過，林榮輝提醒，若使用行動電源或保管不慎，造成失火等公共危險發生時，將會依法咎責並求償，其金額可大可小。他以去年日本大阪10月份發生起火案為例，當時造成兩名旅客受傷，若類似狀況，就會要求賠償設備損失、營運損失等。

林榮輝提醒，其實除了使用行動電源會有風險之外，若放在背包內，硬幣、迴紋針等小物件插入行動電源孔隙中，就會造成自燃。若發生自燃，會依照消防專業指導，先以夾子將燃燒的電池裝在泡水的桶子內，快速降溫阻止復燃。

至於日後會不會開罰或嚴格禁止，林榮輝說，涉及到大捷法修法，也希望以此次加大力道宣導，讓中央法規修法。

北捷今起開始提醒民眾進捷運站不要使用行動電源。記者邱書昱／攝影
北捷今起開始提醒民眾進捷運站不要使用行動電源。記者邱書昱／攝影
北捷工作人員會依消防專業指引進行滅火。記者邱書昱／攝影
北捷工作人員會依消防專業指引進行滅火。記者邱書昱／攝影
1月16日自燃的行動電源。記者邱書昱／攝影
1月16日自燃的行動電源。記者邱書昱／攝影

台北捷運 行動電源

