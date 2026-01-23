新台日觀光協議！憑票免費換日本若鐵一日券 限時一年

鐵道迷看過來！台灣糖業公司23日與日本鳥取縣若櫻鐵道株式會社簽署觀光合作協議，自今年1月31日起，旅客憑臺南烏樹林五分車票券，可免費兌換若櫻鐵道一日券，持若櫻鐵道車票亦可兌換烏樹林五分車搭乘資格，票券互惠優惠為期一年，盼藉此促進臺日地方鐵道交流，擴大觀光動能。

這份觀光合作簽約典禮23日在烏樹林休閒園區舉行，由台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道社長上川元張、會長吉田英人及專務經理矢部雅彥共同簽署合作協議。台糖表示，未來雙方將在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等面向展開合作，深化地方鐵道的文化與觀光價值。

台糖指出，透過票券互惠與行銷合作，將有助吸引國內外旅客走訪臺南烏樹林與日本若櫻地區，讓更多民眾認識臺灣糖鐵及日本地方鐵道所承載的歷史脈絡與人文風情，進一步帶動地方觀光與周邊產業發展。

為見證這項跨國合作里程碑，台糖當天特別安排曾於電影《大濛》中亮相的370號蒸汽火車頭鳴笛出場，牽引1941年製的109巡道車緩緩前行，並展示多輛糖鐵機車頭，象徵臺日地方鐵道攜手合作、延續歷史記憶。

台糖表示，臺灣糖鐵自早期肩負甘蔗運輸任務，隨產業轉型逐步轉化為觀光鐵道，至今已在臺灣土地上運行超過120年；而擁有96年歷史的若櫻鐵道，也同樣走過產業變遷與地方再生歷程，從原本的運輸機能，轉型為重要的文化資產與觀光亮點，兩者皆是地方創生與時代轉換的具體見證。

台糖強調，期盼透過本次為期一年的票券互惠合作，深化臺日地方鐵道交流，邀請更多旅客實地走訪臺南烏樹林與日本若櫻，感受鐵道文化在保存、再生與觀光發展中所展現的多元樣貌，讓鐵道成為串聯城市記憶與臺日文化的重要橋梁。