快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

新台日觀光協議！憑票免費換日本若鐵一日券 限時一年

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起台糖烏樹林五分車票與日本若櫻鐵道車票可免費互相兌換，優惠時間長達1年。台糖提供
台糖與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年1月31日起台糖烏樹林五分車票與日本若櫻鐵道車票可免費互相兌換，優惠時間長達1年。台糖提供

鐵道迷看過來！台灣糖業公司23日與日本鳥取縣若櫻鐵道株式會社簽署觀光合作協議，自今年1月31日起，旅客憑臺南烏樹林五分車票券，可免費兌換若櫻鐵道一日券，持若櫻鐵道車票亦可兌換烏樹林五分車搭乘資格，票券互惠優惠為期一年，盼藉此促進臺日地方鐵道交流，擴大觀光動能。

這份觀光合作簽約典禮23日在烏樹林休閒園區舉行，由台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道社長上川元張、會長吉田英人及專務經理矢部雅彥共同簽署合作協議。台糖表示，未來雙方將在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等面向展開合作，深化地方鐵道的文化與觀光價值。

台糖指出，透過票券互惠與行銷合作，將有助吸引國內外旅客走訪臺南烏樹林與日本若櫻地區，讓更多民眾認識臺灣糖鐵及日本地方鐵道所承載的歷史脈絡與人文風情，進一步帶動地方觀光與周邊產業發展。

為見證這項跨國合作里程碑，台糖當天特別安排曾於電影《大濛》中亮相的370號蒸汽火車頭鳴笛出場，牽引1941年製的109巡道車緩緩前行，並展示多輛糖鐵機車頭，象徵臺日地方鐵道攜手合作、延續歷史記憶。

台糖表示，臺灣糖鐵自早期肩負甘蔗運輸任務，隨產業轉型逐步轉化為觀光鐵道，至今已在臺灣土地上運行超過120年；而擁有96年歷史的若櫻鐵道，也同樣走過產業變遷與地方再生歷程，從原本的運輸機能，轉型為重要的文化資產與觀光亮點，兩者皆是地方創生與時代轉換的具體見證。

台糖強調，期盼透過本次為期一年的票券互惠合作，深化臺日地方鐵道交流，邀請更多旅客實地走訪臺南烏樹林與日本若櫻，感受鐵道文化在保存、再生與觀光發展中所展現的多元樣貌，讓鐵道成為串聯城市記憶與臺日文化的重要橋梁。

鐵道迷 觀光 台糖

延伸閱讀

台糖日鐵締盟 未來一年互持車票票根可換對方車票1張

飛日本小松因天候不佳轉降仙台 花12小時後又飛回台灣

赴日必買！萊爾富開賣日本「消除疲勞神器」 網曝效果：真的酸到提神

鴻海電動車版圖擴及日本！與三菱FUSO合資成立公司、進軍零排放巴士

相關新聞

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

今天下午1時41分，花蓮外海有感地震。待中央氣象署公布地震報告。

健保年用量逾1200萬 常見過敏藥不純物超標 食藥署要求回收28萬餘錠

過敏治療用藥「“美時”停敏膜衣錠5毫克」藥品因安定性試驗發現不純物超出上限，恐影響藥品品質與療效，業者主動通報衛福部食藥...

冷氣團發威下冰霰 合歡山凍成童話世界

強烈冷氣團挾帶低溫與水氣襲台，合歡山昨晚降下冰霰，整夜斷斷續續，至今天上午累積成一片雪白景象。武嶺一帶冰霜厚度約10公分...

台虎年終揭曉！平均10.6個月 今年平均調薪5.3%

台灣虎航上周已進行今(2026)年首批客艙組員的招募後，今(23)日宣布將再啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員...

玉山絕美銀白世界 鄭明典讚嘆：雲散、風光明媚

今天強烈大陸冷氣團減弱，水氣有減少趨勢，各地天氣陸續好轉，部分地區可見陽光。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享從中央氣象...

放晴了！ 回暖但入夜輻射冷卻陡降溫 下周二不排除又有冷氣團

今天開始冷空氣逐漸減弱，水氣也有減少的趨勢，各地氣溫回升，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，西半部地區都可見陽光，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。