台虎年終揭曉！平均10.6個月 今年平均調薪5.3%

台灣虎航上周已進行今(2026)年首批客艙組員的招募後，今(23)日宣布將再啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，誠摯邀請對航空事業抱持熱情的朋友們，加入台灣虎航的大家庭。此外，台灣虎航今召開董事會，於今日亦拍板通過，將發放平均10.6個月的績效獎金，讓辛苦一年的員工共享豐碩果實。同時，也宣布2026年度調薪政策為每位員工平均調幅5.3%。

本次CPL(Commercial Pilot License)商用機師的招募時間，自下(2)月2日凌晨00:01起至2026年2月22日晚間23:59止。報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業(不限定科系)，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今年3月起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於第2季報到。且為因應現行A320機隊仍持續汰舊換新，且自2028年起，將開始有首架A321neo航機開始交付，為打造更強大且安全的飛行團隊並提早布局，機師招募也將持續投入資源以進行人才培養。

至於運務員職缺的報名期間為2026年3月2日起至2026年3月16日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。本次招募預計錄取45名，上班地點為桃園國際機場；獲錄取者預計將於2026年5月後分批報到接受訓練，訓練合格後始可正式上線。運務員的工作內容主要為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班之地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。

此外，台灣虎航今日召開董事會，正式通過「2025年員工績效獎金」方案。回顧2025年，在全體同仁的齊心拚搏下，台灣虎航展現強勁的營運實力，年度營收再度攀上歷史巔峰。儘管過去一年面臨全球航空業修護能量緊湊、場站營運成本及各項物價上漲等外部挑戰，台灣虎航仍展現堅強的經營韌性。為感謝同仁在充滿挑戰的環境中依然堅守崗位、創下營收佳績，台灣虎航仍堅持「獲利共享」的幸福企業精神，董事會今日亦拍板通過，將發放平均10.6個月的績效獎金，讓辛苦一年的員工共享豐碩果實。

在薪資調整方面，台灣虎航同樣展現對人才的重視與投資，宣布2026年度調薪政策為每位員工平均調幅5.3%；至於機師及時薪人員，將依其薪資結構另行辦理。台灣虎航表示，期待透過具競爭力的薪資與獎酬制度，持續吸引並留住優秀人才，為下一個階段的航向注入最強動能。